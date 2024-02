https://sputniknews.lat/20240216/el-gremio-bananero-de-ecuador-saluda-el-fin-del-veto-ruso-a-las-importaciones-1148297527.html

El gremio bananero de Ecuador saluda el fin del veto ruso a las importaciones

El gremio bananero de Ecuador saluda el fin del veto ruso a las importaciones

QUITO (Sputnik) — La Federación Nacional de Bananeros del Ecuador (Fenabe) saludó este 16 de febrero la decisión de Rusia de levantar el veto a las... 16.02.2024, Sputnik Mundo

2024-02-16T19:20+0000

2024-02-16T19:20+0000

2024-02-16T19:20+0000

américa latina

📈 mercados y finanzas

ecuador

rusia

bananas

comercio

comercio internacional

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e8/02/07/1148068321_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_843c006cf6217241fd26f4025201e443.jpg

Torres recordó que el mercado ruso representa alrededor del 23% de las exportaciones bananeras ecuatorianas, lo que significa unas 1.700.000 cajas semanales, que generan unos 757 millones de dólares al año. Para el dirigente gremial, tratar de ubicar esa cantidad en otros mercados en el mediano o corto plazo es imposible, por lo cual consideró la necesidad de que el país zanjara la situación para no perjudicar las relaciones comerciales bilaterales. Previamente, la Cancillería ecuatoriana confirmó que Rusia levantó el veto a dichas importaciones de bananas. La víspera, la cartera diplomática dio a conocer que una misión de autoridades viajaría a Moscú para abordar esta situación y buscar superar el impasse generado por la decisión de suspender sus compras a cinco empresas ecuatorianas. Desde el 5 de febrero, el Servicio Federal de Control Veterinario y Fitosanitario de Rusia (Rosselkhoznadzor) suspendió la recepción de los envíos de banano de las empresas ecuatorianas Agzulasa, Don Carlos Fruit, Agroaereo Fruit Export, la Asociación de Producción Agropecuaria del Oro y la Comercializadora de Banano del Sur. La Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario (Agrocalidad), entidad adscrita al Ministerio de Agricultura y Ganadería, respondió que la mosca jorobada no es una plaga agrícola, pero dispuso reforzar la vigilancia y control de los envíos a ese país. Esta semana, la ministra ecuatoriana de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Sonsoles García, descartó una retaliación por parte de la autoridad sanitaria rusa al considerar que no había una suspensión o eliminación de las importaciones de la musácea desde Ecuador, sino de un pequeño grupo de empresas. Varios sectores en Ecuador consideraron la medida rusa como una respuesta a la decisión del Gobierno del presidente Daniel Noboa de canjear armas rusas que consideraba chatarra a Estados Unidos, quien a su vez anunció que transferirá dicho equipamiento a Ucrania.

https://sputniknews.lat/20240216/ecuador-ratifica-tratado-de-libre-comercio-con-china-1148271151.html

ecuador

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

📈 mercados y finanzas, ecuador, rusia, bananas, comercio, comercio internacional