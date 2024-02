https://sputniknews.lat/20240215/una-mision-de-ecuador-buscara-revertir-la-suspension-rusa-de-importaciones-de-banano-1148267167.html

Una misión de Ecuador buscará revertir la suspensión rusa de importaciones de banano

Una misión de Ecuador buscará revertir la suspensión rusa de importaciones de banano

QUITO (Sputnik) — Una misión gubernamental ecuatoriana viajará a Moscú para intentar revertir la suspensión por parte de Rusia de importaciones de banano desde... 15.02.2024, Sputnik Mundo

"Se acordó que en los próximos días saldrá una misión de autoridades del Ecuador a Rusia para superar lo más pronto este impasse que fue advertido desde hace seis meses, cuando ese país, mediante comunicaciones, informó a las autoridades ecuatorianas acerca de dicho problema fitosanitario del banano", precisó la cartera diplomática en un comunicado oficial difundido en la red social X. También detalló que este 15 de febrero tuvo lugar en Quito una reunión con el embajador ruso, Vladímir Sprinchán, para tratar el asunto. Desde el 5 de febrero, el Servicio Federal de Control Veterinario y Fitosanitario de Rusia (Rosselkhoznadzor) suspendió la recepción de bananos procedentes de las empresas ecuatorianas Agzulasa, Don Carlos Fruit, Agroaereo Fruit Export, la Asociación de Producción Agropecuaria del Oro y la Comercializadora de Banano del Sur por problemas sanitarios. Ante esta medida, la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario (Agrocalidad), una entidad adscrita al ministerio de Agricultura y Ganadería, respondió el pasado día 6 de febrero que la mosca jorobada no es una plaga agrícola, pero dispuso reforzar la vigilancia y control de los envíos a ese país. Por su parte, el director de Agencia de Agrocalidad, Patricio Almeida, dijo que existe un plan de trabajo específico en fincas, en empacadoras y para los exportadores, para asistir al mercado ruso. Almeida dijo que Ecuador realizó más de 84.000 envíos de banano a 76 destinos el año pasado, sin que se reportara la presencia de la mosca jorobada. No obstante, reconoció que Rusia sí reportó la incidencia del insecto en la musácea. Además, manifestó que, sin embargo, la mosca tiene un ciclo de vida muy corto, entre 20 y 24 días y necesita ciertas condiciones de humedad y temperatura para vivir y cumplir su ciclo de vida, que no corresponden a las condiciones de envío de banano hacia Rusia entre los 12 y 13 grados, condiciones adversas para la supervivencia del insecto. El mercado ruso genera cerca de 757 millones de dólares al año, cerca del 22% de las exportaciones de la fruta desde Ecuador, con lo que se convierte en un mercado importante y genera preocupación ante una eventual pérdida de este. En declaraciones a la agencia Sputnik esta semana, el presidente de la Asociación de Exportadores Bananeros del Ecuador (AEBE), José Antonio Hidalgo, aseguró que Rusia es un mercado no reemplazable para las exportaciones del banano ecuatoriano y expresó su confianza en que una vez demostrado que Ecuador cumple el Protocolo para la producción y embarque al país euroasiático, los envíos se mantendrán, con la perspectiva de aumentar durante el 2024.

