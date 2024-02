https://sputniknews.lat/20240208/la-relacion-entre-ecuador-y-rusia-se-tensa-ahora-por-una-mosca-en-los-bananos--1148069140.html

La relación entre Ecuador y Rusia se tensa ahora por una mosca en los bananos

La decisión del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, de entregar armamento ruso a EEUU, a cambio de la presunta renovación de sus arsenales para hacer frente a la expansión del crimen organizado en el país sudamericano, podría significar el deterioro en las relaciones políticas y comerciales entre Moscú y Quito.En medio de esa creciente tensión diplomática, el Servicio Federal de Control Veterinario y Fitosanitario de la Federación de Rusia detectó la presencia de la mosca Megaselia scalaris, conocida como mosca jorobada, en las exportaciones de bananos provenientes de cinco compañías ecuatorianas.En diálogo con Sputnik, el director ejecutivo de la Asociación de Comercialización y Exportación de Banano (Arcobanec), Richard Salazar, hizo hincapié en la importancia estratégica del mercado ruso para la nación sudamericana.Por su parte, el economista Diego Ramos advirtió a Sputnik que, si bien aún no existen estimaciones oficiales, "se habla de que esto afectaría en lo que resta del año, si es que las restricciones se mantienen tal cual, entre unos 170 a 200 millones de dólares en exportaciones de banano".El analista económico precisó que las restricciones fitosanitarias rusas "no afectan a todas las exportaciones de banano del Ecuador", sino que por lo pronto se restringen a cinco productoras, las cuales "proveen el 21% al 23%" de este fruto que se comercializa desde la nación sudamericana hacia la euroasiática.Ramos sostuvo que las normas técnicas y fitosanitarias en el comercio internacional "son mecanismos de proteccionismo que los Estados pueden utilizar legítimamente". No obstante reconoció "lo evidente" de las tensiones entre los Gobiernos de ambos países, "producto particularmente de este canje de armas con Estados Unidos". Resaltó asimismo "lo curioso" que resulta lo actuado por Noboa en este suceso, luego de que el mandatario hubiese "liderado un viaje a Rusia, en el que llevó a otros asambleístas, aparentemente como un gesto de cercanía", durante su periodo como asambleísta nacional.Fue en septiembre de 2022 que Noboa, en su calidad de presidente del Grupo Interparlamentario de Amistad entre la República de Ecuador y la Federación Rusa, financió el viaje de un grupo de siete asambleístas con el fin de fortalecer lazos de amistad parlamentarios entre ambos países.¿Qué pasará con los bananos?De acuerdo con lo vertido por Salazar, "no hay ningún mercado capaz de absorber" la cantidad de banano que Ecuador exporta a Rusia en la actualidad, que estimó en alrededor de 1,4 millones de cajas semanales.El dirigente sectorial lamentó los aspectos geopolíticos "que pueden afectar" el plano comercial. Por ello hizo un llamado al "restablecimiento de relaciones diplomáticas, congeladas por más de casi dos años durante el gobierno anterior", de Guillermo Lasso (2021-2023), para alcanzar un acuerdo "con este importante país de destino de las exportaciones de bananas".Ramos, por su parte, advirtió acerca del "oportunismo de ciertos asambleístas" que buscan acelerar acuerdos comerciales con China, "para ver si se puede colocar el banano" en el gigante asiático.Además, "el plátano no es un bien de primera necesidad en otros destinos. Hasta cierto punto, inclusive un lujo bastante prescindible. Entonces, no es fácil moverlo hacia otros mercados", concluyó.

