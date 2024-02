https://sputniknews.lat/20240213/el-mercado-de-rusia-para-el-banano-ecuatoriano-es-importante-y-no-reemplazable-1148213210.html

"El mercado de Rusia para el banano ecuatoriano es importante y no reemplazable"

"El mercado de Rusia para el banano ecuatoriano es importante y no reemplazable"

QUITO (Sputnik) — Rusia se ha convertido en un mercado irreemplazable para las exportaciones del banano ecuatoriano, por lo que la suspensión actual de compras... 13.02.2024, Sputnik Mundo

2024-02-13T22:44+0000

2024-02-13T22:44+0000

2024-02-13T22:44+0000

economía

daniel noboa

ecuador

moscú

plátanos

📈 mercados y finanzas

moscas

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e8/02/0d/1148213455_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_04fd5041edcab57b1f1d14bf08bc0f50.jpg

Hidalgo indicó que semanalmente se embarca un promedio de 1,4 millones de cajas de esta fruta a Rusia, exportaciones que dejan unos 700 millones de dólares anuales. En febrero, el Servicio Federal de Control Veterinario y Fitosanitario de Rusia (Rosselkhoznadzor) suspendió las importaciones desde cinco empresas ecuatorianas debido a la 'mosca jorobada'. Ante esta medida, la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario (Agrocalidad), una entidad adscrita al Ministerio de Agricultura y Ganadería, respondió que la 'mosca jorobada' no es una plaga agrícola, pero dispuso reforzar la vigilancia y control de los envíos a ese país. Los bananeros están preocupados no solo por las medidas similares que puedan darse contra otras empresas, sino porque, en caso de no vender esa fruta a Rusia, el país sudamericano tendrá que buscar otro mercado, con las consecuentes pérdidas en las ventas. La semana pasada, Fulton Serrano, representante de los bananeros de la provincia de Los Ríos (centro sur) en la Asamblea Nacional (Parlamento unicameral), pidió al presidente Daniel Noboa actuar con seriedad ante esta situación. Incrementa el monitoreo de la exportaciónEl dirigente de AEBE ratificó la respuesta de Agrocalidad al Rosselkhoznadzor y afirmó que no se vincula a ninguna etapa del cultivo de la fruta en este país. Mencionó que, tras conocerse la decisión de la autoridad fitosanitaria de Rusia, se procedió a notificar a las exportadoras y fincas para que ejecuten el Plan de Acción que comprende el incremento del monitoreo en sitios de producción y empacadoras, manejo integrado de plagas y adecuada rotación de plaguicidas. Además, se solicitó intensificar la verificación y seguimiento pormenorizado de los procesos que se ejecutan en campos y empacadoras, según el Plan de Trabajo para la exportación de banano a Rusia. A ello se suma el acompañamiento técnico con funcionarios de Agrocalidad a las cinco empresas notificadas que estarán presentes en toda la fase de empaque, más un área específica de manejo de la carga que se embarca hacia Rusia, según informó la entidad. Anunció además un "plan de trabajo específico" en fincas y en empacadoras para asistir al mercado de banano en Rusia. El dirigente gremial señaló que Rusia podría verificar el cumplimiento estricto de los protocolos en el empaque y envío de las cajas de banano desde las 5 empresas cuyas importaciones fueron suspendidas. Las empresas suspendidas fueron Agzulasa, Don Carlos Fruit, Agroaereo Fruit Export, la Asociación de Producción Agropecuaria del Oro y la Comercializadora de Banano del Sur. Ecuador hizo más de 84.000 envíos de banano a 76 destinos el año pasado, sin que se reportara la presencia de la 'mosca jorobada'. Sin embargo, reconoció que Rusia sí registró la incidencia del insecto en la musácea, pero Agrocalidad señaló que existen pocas probabilidades de que la mosca sobreviva en el traslado a ese mercado por las condiciones y temperatura en que se realiza. Buenas perspectivas en la exportación a RusiaEl presidente de AEBE consideró que el banano ecuatoriano también es muy importante para el consumidor ruso porque representa entre el 22 y el 25% de lo gasta en fruta. Además, el banano ecuatoriano representa entre el 96 y 98% del total de esa fruta que llega anualmente a Rusia. Por ello manifestó su confianza en que, una vez aclarada la situación, se restablezcan los envíos de estas empresas e incluso el comercio pueda aumentar a ese mercado. El dirigente agregó que según cifras del Banco Central del Ecuador, a noviembre de 2023 las exportaciones de banano a Rusia totalizaron un valor FOB (Free on Board, que corresponde al precio de mercado de los bienes en la frontera del país exportador) de 689,9 millones de dólares. Mientras, según el Observatorio de Estadística de Banano de AEBE, en el 2023 se exportaron 75,84 millones de cajas, con una caída de 1,43% en relación con 2022, lo cual fue atribuido en parte a los obstáculos derivados del conflicto entre Rusia y Ucrania.

https://sputniknews.lat/20240208/la-relacion-entre-ecuador-y-rusia-se-tensa-ahora-por-una-mosca-en-los-bananos--1148069140.html

https://sputniknews.lat/20240206/el-millonario-costo-del-exabrupto-del-presidente-de-ecuador-contra-rusia-1148013035.html

https://sputniknews.lat/20230312/por-primera-vez-cientificos-revelan-el-mapa-completo-del-cerebro-de-una-mosca--fotos-y-video-1136759134.html

ecuador

moscú

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

daniel noboa, ecuador, moscú, plátanos, 📈 mercados y finanzas, moscas