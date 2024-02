https://sputniknews.lat/20240216/la-otan-creara-un-centro-de-entrenamiento-para-soldados-ucranianos-en-europa-1148265797.html

La OTAN creará un centro de entrenamiento para soldados ucranianos en Europa

De acuerdo con el funcionario noruego, el nuevo Centro Conjunto de Análisis, Adiestramiento y Formación OTAN-Ucrania permitirá al país europeo "compartir las lecciones aprendidas" por las tropas de Kiev en sus enfrentamientos contra las tropas rusas. Según Stoltenberg, el nuevo centro creará una estructura para que las fuerzas ucranianas aprendan y se adiestren junto a sus homólogos aliados, aunque aún quedan por decidir muchos de los detalles."El centro de formación permitirá a Ucrania compartir las lecciones aprendidas (…) Esto les beneficiará a ellos y a nosotros, y también creará una plataforma, un marco, para entrenarse junto a los Aliados y las tropas aliadas de la OTAN. Nuestros expertos trabajarán ahora en los detalles y espero que los líderes de la OTAN tomen la decisión final a finales de este año", agregó Stoltenberg.También defendió el aumento de las inversiones en defensa de los integrantes de la Alianza, días después de que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtiera que, de llegar a la Casa Blanca, dejaría de apoyar a los aliados que no inviertan lo suficiente en defensa."Hemos acelerado los trabajos para dotar de recursos a nuestros nuevos planes de defensa y reforzar nuestra base industrial de defensa transatlántica. Esto requiere inversión. Y vamos por buen camino. Espero que 18 aliados gasten este año el 2% de su PIB en defensa", dijo Stoltenberg.De acuerdo con el funcionario, esa cifra es seis veces superior a la de solo tres aliados en 2014 y en 2024. De hecho, los aliados de la OTAN en Europa invertirán un total de 380.000 millones de dólares en defensa. De hecho, Stoltenberg agregó que, a finales de 2024, los aliados europeos y Canadá habrán destinado más de 600.000 millones de dólares a defensa desde que asumieron el compromiso de inversión en ese rubro en 2014.El jefe de la OTAN dio a conocer también que se abordó la necesidad de aumentar la producción de municiones, y dijo que en los últimos meses la OTAN ha acordado contratos por valor de 10.000 millones de dólares.Drones, desminado y cazas F-16 para KievEn cuanto al apoyo a Ucrania, Stoltenberg señaló que un grupo de aliados se está uniendo con el objetivo de entregar un millón de drones a Kiev. Además, dijo, 20 aliados de la OTAN también han acordado formar una coalición de desminado.De acuerdo con las cifras de la OTAN, desde el inicio de la operación militar rusa, Estados Unidos ha proporcionado a Ucrania unos 75.000 millones de dólares en ayuda militar, financiera y humanitaria, mientras que otros aliados y socios de la Alianza atlántica han aportado más de 100.000 millones de dólares.En cuanto a la entrega de aviones F-16 a Ucrania, Stoltenberg comentó que son un arma "muy potente e importante" para Kiev, pero no son una "bala de plata"."Los europeos fueron los primeros en entregar carros de combate, los primeros en entregar misiles de largo alcance, los primeros en entregar misiles de crucero, y también han sido los primeros en entregar aviones de combate a Ucrania", afirmó el secretario general de la OTAN. "Así que el mensaje es que el apoyo a Ucrania no es algo que Estados Unidos esté haciendo solo. Es algo que en realidad los aliados de la OTAN, Europa, Canadá y Estados Unidos están haciendo juntos", añadió.

