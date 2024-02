https://sputniknews.lat/20240216/las-5-flotas-de-rompehielos-mas-poderosas-del-mundo-1148205878.html

Las 5 flotas de rompehielos más poderosas del mundo

En diciembre de 2023, EEUU anunció unilateralmente la reclamación de una enorme porción de lecho marino fuera de sus fronteras internacionalmente reconocidas... 16.02.2024, Sputnik Mundo

El Departamento de Estado del país norteamericano se enfrentará a varios retos. En primer lugar, para defender en términos legales su invasión de la franja del lecho marino del Ártico que reclama como parte de su plataforma continental, Washington tendrá que cumplir la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, que establece las reglas para los Estados que reclaman una plataforma continental más allá del límite de 200 millas náuticas reconocido internacionalmente. De acuerdo con la primera regla, el país debe firmar y ratificar el tratado, puediendo presentar una reclamación solo diez años después.En segundo lugar, si sigue adelante con sus reclamaciones de plataforma continental sin la aprobación de la ONU, EEUU tendría que ser capaz de proteger sus reclamaciones mediante la amenaza de la fuerza, incluyendo el uso de buques y aviones capaces de patrullar la zona. No se prevé que la reivindicación estadounidense anunciada en diciembre genere disputas con Rusia, pero provocará un conflicto de intereses con Canadá por un trozo del fondo del mar de Beaufort.Por desgracia para Washington, sus apetitos geopolíticos no parecen corresponderse con sus capacidades reales. No solo su flota de rompehielos es sorprendentemente pequeña, sino que, de acuerdo con informes recientes, parece que sus ingenieros han olvidado cómo producir de forma fiable el acero grueso y endurecido necesario para reforzar los cascos de los buques que navegan por el Ártico.Por estas y otras razones, como décadas de abandono de su potencial de rompehielos, EEUU apenas abre la lista de los cinco primeros países según su capacidad de rompehielos.5. Estados UnidosLa flota nacional de rompehielos estadounidense está formada por el USCGC Polar Star de la Guardia Costera, un rompehielos construido por Lockheed Shipbuilding, que entró en servicio en 1976, pasó a la reserva en 2006 y volvió a entrar en servicio en 2012. Este buque de clase Polar, de 13.000 toneladas, es el único rompehielos pesado de la flota estadounidense capaz de operar de forma sostenida e independiente en las aguas cubiertas de hielo gruesas del océano Ártico, pudiendo atravesar hielo de unos impresionantes 6,4 metros de espesor. El USCGC Healy es el otro rompehielos de la Guardia Costera, con un desplazamiento de 16.257 toneladas a plena carga, capaz de atravesar hielo de hasta 3 metros de espesor al retroceder y embestir. Está considerado el rompehielos tecnológicamente más avanzado de EEUU. El buque entró en servicio en 1999.Además, hay tres rompehielos más pequeños utilizados por la Fundación Nacional de Ciencias, una agencia federal independiente dedicada a la investigación en todos los campos no médicos de la ciencia. Entre sus buques, construidos entre la década de 1990 y mediados de la de 2010, figuran el Nathaniel B Palmer, el RV Laurence M. Gould y el RV Sikuliaq. Estos buques operan sin dificultades entre 0,3 (el Gould) y 0,75 metros (el Sikuliaq) de hielo. El Gould y el Palmer suelen navegar en aguas antárticas, mientras que el Sikuliaq, que obtuvo su nombre de la palabra indígena que significa hielo marino joven, opera frente a las costas de Alaska.La Guardia Costera tiene ambiciosos planes de expansión y espera contar con tres nuevos rompehielos pesados y tres medianos en los próximos años y décadas. La entrega del primer buque de la nueva flota fue retrasada de 2024 hasta por lo menos 2027, y el servicio solicitó 125 millones de dólares para la compra y modificación de un rompehielos polar comercial construido en los EEUU, para así llenar el vacío mientras el buque insignia Polar Star se acerca rápidamente a la marca de los 50 años de edad.4. SueciaA pesar de no tener acceso directo al Ártico desde su costa, ni ningún territorio marítimo por encima del Círculo Polar Ártico, Suecia mantiene una impresionante flota de rompehielos. La mayoría es utilizada para patrullar las aguas del norte del golfo de Botnia y un gran lago interior. El país cuenta con siete rompehielos, cinco de ellos - el Ale, el Atle, el Frej, el Oden y el Ymer - gestionados por la Administración Marítima sueca. El Ale es un rompehielos de escolta de 1.540 toneladas, construido en la década de 1970 para navegar en el lago Vanern, situado en el sur de Suecia, a unos 150 km al sureste de la frontera con Noruega.Los Atle, Frej e Ymer son rompehielos de la clase Atle, construidos en los legendarios astilleros Wartsila Helsinki de Finlandia entre 1974 y 1977. Estos buques tienen 104,6 metros de eslora y 9.500 toneladas de desplazamiento, y cuentan con un sistema de timón doble y hélice de proa doble. Es capaz de romper el hielo con espesores de entre 0,75 y 1 metro. El barco más nuevo de la flota sueca de rompehielos es el Oden, un navío de investigación construido en 1988 y encargado originalmente de escoltar embarcaciones comerciales. Desplaza hasta 13.000 toneladas y puede atravesar hielo de hasta 5 metros de espesor, con capacidad suficiente para operar en aguas árticas. Suecia tiene previsto construir al menos tres nuevos rompehielos y se espera que el primero se entregue después de 2027.3. FinlandiaLa flota finlandesa de rompehielos es sorprendentemente potente, gracias a la geografía nórdica del país y a décadas de cooperación en la construcción naval y ventas a sus vecinos Suecia y Rusia. Su flota, que cuenta con nueve grandes rompehielos y un buque de uso especial operado por la Marina, incluye los navíos más antiguos de esta lista. El Voima, que entró en servicio en 1954, fue renovado a finales de la década de 1970 y de nuevo en 2016, pertenece a la clase de hielo más alta: 1A Super en el reglamento finlandés-sueco, lo que le permite romper hielo marino de hasta 1,2 metros de espesor a una velocidad de 2 nudos.Los rompehielos Urho y Otso desplazan 9.660 toneladas y 9.222 toneladas, respectivamente, y se construyeron en las décadas de 1970 y 1980 para operar en aguas del golfo de Botnia y el golfo de Finlandia, donde el hielo puede alcanzar hasta 45 cm de espesor en invierno. El barco, que es operado por la Armada se llama Louhi, es propiedad del Instituto Finlandés de Medio Ambiente y está clasificado como buque de respuesta a vertidos de petróleo y productos químicos. Tiene un desplazamiento de 3.450 toneladas y puede penetrar crestas de hielo de hasta unos impresionantes 5 metros de espesor, al tiempo que opera a velocidades de hasta 9,5 nudos en hielo de 1 metro de espesor.2. CanadáCanadá, vecino de Rusia en el Ártico, tiene un litoral ártico de 162.000 kilómetros, con 94 islas mayores y más de 36.400 menores que cubren un territorio de 1,4 millones de kilómetros cuadrados. Esto hace que una flota de rompehielos grande y diversa sea esencial para garantizar las reclamaciones soberanas del país. La Guardia Costera canadiense opera al menos 15 rompehielos (aproximadamente la mitad de ellos capaces de operar en el extremo norte), al menos tres buques rompehielos/remolcadores/de suministros comprados a Suecia y dos patrulleras de alta mar con capacidad para romper el hielo operadas por la Marina.El más potente de la flota canadiense de rompehielos es el CCGS Louis S. St-Laurent, un enorme barco pesado de 15.324 toneladas que entró en servicio en 1969 y fue modernizado a finales de los años ochenta y en 2000, con capacidad para dos helicópteros Bell 429 a bordo y espacio suficiente para abastecer a una tripulación de 46 personas durante más de seis meses seguidos. Puede atravesar hielo de entre 3 y 5 metros de espesor.Otros buques destacados de la flota son cuatro rompehielos medianos de la clase Pierre Radisson, que pesan 8.180 toneladas a plena carga y pueden atravesar hielo de un metro de espesor a velocidades de hasta 6 nudos, y la clase Martha L. Black, compuesta por seis rompehielos ligeros construidos en la década de 1980 que pesan unas 4.740 toneladas a plena carga y operan frente a la Columbia Británica, Quebec, Terranova y Labrador y Nueva Escocia.Los buques de guerra de la Marina canadiense con capacidad para romper el hielo, como el HMCS Harry DeWolf y el HMCS Margaret Brooke, pueden atravesar el hielo marino de hasta 1,2 metros de espesor.1. RusiaRusia, que cuenta con más rompehielos que el resto del planeta junto, es el país más grande de la lista: su flota incluye unos 45 grandes rompehielos (siete de ellos de propulsión nuclear), más de una docena de remolcadores de suministro, al menos siete buques de guerra capaces de romper el hielo y tres barcos de investigación y reconocimiento.La parte de la flota propulsada por energía nuclear incluye el Yamal, el 50 Let Pobedi, el Taimir, el Vaigach y los flamantes buques de la serie del Proyecto 22220: Arktika, Sibir y Ural, que entraron en servicio en 2020, 2021 y 2022, respectivamente. El cuarto buque, el Yakutiya, se unirá a ellos en 2024, mientras que el Chukotka, el Leningrado y el Stalingrado se esperan para 2030. Estos enormes navíos de 173,3 metros de eslora cuentan con una dotación de 54 personas, helipuerto y hangar, y están propulsados por dos reactores nucleares RITM-200 de 175 MWt y turbogeneradores dobles, lo que les permite acelerar a velocidades de hasta 22 nudos en aguas abiertas, o de 1,5 a 2 nudos en hielo de hasta 3 metros de espesor, con la posibilidad de penetrar un hielo de hasta cuatro metros de espesor a velocidades más bajas. Rusia debe sus destreza en rompehielos nucleares al Lenin, el primer rompehielos de propulsión nuclear del mundo, que entró en servicio en 1959 y treinta años más tarde fue convertido en buque museo atracado permanentemente en Múrmansk.Un rompehielos aún mayor, el Proyecto 10510 Rossiya, de 209 metros de eslora y casi 67.000 toneladas de desplazamiento, será capaz de atravesar hielo de 4,3 metros de grosor y dejar un gran camino de 47,7 metros de ancho para los buques a los que escolte. Su tripulación, compuesta por 127 personas, podrá operar sin parar hasta 8 meses, lo suficiente para garantizar la comodidad durante todo el año de las operaciones a través del paso ruso de la Ruta Marítima del Norte. Su entrada en servicio está prevista para 2027.Entre los barcos propulsados por diésel de la flota rompehielos rusa figuran el Almirante Makárov, un veterano buque científico y de suministro que entró en servicio en 1975, siete unidades de los rompehielos de las clases Kapitan Sorokin y Mudyug, construidos para la URSS por Finlandia en las décadas de 1970 y 1980, y los nuevos del Proyecto 21900: el Moskva y el Sankt-Peterburg, construidos en 2008 y 2009, respectivamente. Estos últimos desplazan 14.300 toneladas y atraviesan hielo de hasta 1,5 metros. En 2016 finalizó la construcción de un modelo modernizado del proyecto 21900 —el Proyecto 21900M— que incluye el Vladivostok, el Murmansk y el Novorossiysk. Otros dos, el Arkhangelsk y el Viborg, están a punto de entregarse el 2024.La dotación de rompehielos de la Armada rusa incluye el Ilya Muromets, un barco de 6.000 toneladas de desplazamiento puesto en servicio en 2017, que cuenta con un diseño único de hélice contrarrotatoria, y el Evpati Kolovrat, de 4.080 toneladas de desplazamiento, cuya entrada en servicio por la Flota del Pacífico está prevista para finales de 2024. Se espera que estas máquinas faciliten las operaciones navales en hielo de hasta 1,5 metros de espesor.Últimos pero no menos importantes, están los buques de investigación rompehielos rusos Mikhail Somev, Akademik Fedorov y Akademik Trioshnikov, construidos entre mediados de la década de 1970 y principios de la de 2010. Tienen entre 133,5 y 141 metros de eslora, desplazan entre 16.200 y 16.500 toneladas, y están clasificados para operaciones independientes a través de hielo de entre 1,4 y 3,2 metros de espesor. Los científicos de todo el mundo deben gran parte de los conocimientos fundamentales sobre las regiones más remotas del Ártico y el Antártico a la tecnología de los buques de investigación rompehielos soviéticos y rusos, y a los miles de investigadores y estudiosos que han trabajado a bordo de ellos durante décadas.

