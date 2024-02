https://sputniknews.lat/20240216/necesita-una-sociedad-disciplinada-detras-de-la-guerra-de-milei-a-lali-esposito-y-mas-artistas-1148300019.html

"Necesita una sociedad disciplinada": detrás de la guerra de Milei a Lali Espósito y más artistas

Los embates del presidente argentino, Javier Milei, contra la cantante Lali Espósito evidencian un intento del mandatario de "intimidar a los artistas que no... 16.02.2024, Sputnik Mundo

El presidente argentino, Javier Milei, se enfrascó en una polémica con una cantante pop argentina Lali Espósito, a quien acusa de mantener su carrera con ingresos estatales y toma como abanderada de lo que considera es "una arquitectura cultural diseñada para sostener el modelo que beneficia a los políticos".Famosa por su carrera actoral desde niña, Mariana Lali Espósito se había expresado por primera vez sobre Milei luego de las elecciones primarias de 2023, en las que el libertario resultó el candidato más votado. "Qué peligro. Qué triste", había escrito la cantante en la red social X luego del triunfo electoral.Desde entonces, los seguidores de Milei apuntaron contra la cantante, poniendo en cuestión su frecuente participación en festivales organizados o patrocinados con fondos estatales en Argentina. Incluso, simpatizantes libertarios atacaron a la artista con el mote de Lali Depósito, un sobrenombre del que el propio mandatario se hizo eco.El último cruce entre ambos se originó a partir de la participación de la cantante en el festival Cosquín Rock en la provincia argentina de Córdoba. Allí, Espósito dedicó su actuación a "los mentirosos, los giles, las malas personas, las que no valoran, los antipatria" y modificó la letra de uno de sus éxitos para añadir la frase "que si fumo, que si vivo, que si bebo, que si vivo del Estado" en respuesta a las críticas.Milei respondió a la artista de 32 años en una entrevista con La Nación + en la que cuestionó los subsidios estatales recibidos por el festival y apuntó contra "Lali Depósito, que cobró de la del Estado". Un día después, hizo una publicación en X citando al filósofo marxista Antonio Gramsci."Gramsci señalaba que para implantar el socialismo era necesario introducirlo desde la educación, la cultura y los medios de comunicación. Argentina es un gran ejemplo de ello. Cuando uno expone la hipocresía de cualquier vaca sagrada de los progres bienpensantes, se les detona la cabeza e inmediatamente acuden a todo tipo de respuestas emocionales y acusaciones falsas y disparatadas con el objetivo de defender a capa y espada sus privilegios", escribió el mandatario en referencia a Espósito.En diálogo con Sputnik, el politólogo argentino Yair Cybel advirtió que una de las explicaciones para la centralidad que el presidente le ha dado al debate con la cantante es la necesidad de que "la conversación pública gire en torno a Lali Espósito y no en torno a la caída del 28% interanual del consumo minorista y el 20% de inflación que hubo en el primer mes del año".Pero, en un segundo nivel, el presidente también intenta, según el analista, enviar un mensaje sobre el tipo de referentes de la cultura que desea.Para el politólogo, el actual presidente argentino "necesita una sociedad disciplinada, amordazada", algo que choca con las actitudes de Espósito, que se expresa desde redes sociales con millones de seguidores. "Que Lali levante la voz y ejerza su derecho a la protesta y lo haga desde una tribuna tan potente no es menor", subrayó el experto.Que Espósito sea además una mujer y activista feminista también la coloca en las antípodas del pensamiento de Milei y sus seguidores, lo que le sirve el mandatario para "fortalecer a su núcleo duro" de votantes. En ese sentido, Cybel consignó que las reacciones de Milei contra Espósito fueron sensiblemente más duras que ante otros artistas hombres, como los líderes de las históricas bandas de rock argentino Divididos o La Renga, que también la emprendieron contra el presidente.También en el mismo festival, el rapero argentino Dillom había desatado polémica al intervenir la letra de la canción Señor Cobranza —un himno contra el menemismo lanzado a finales de la década de 1990 y compuesto por la banda Las Manos de Filippi— para incluir el segmento "a Caputo en la plaza lo tienen que matar" en contra del ministro de Economía, Luis Caputo.Dillom no recibió tantos epítetos como Espósito pero fue cuestionado por el propio Caputo y hasta fue denunciado por "incitación a la violencia" por un abogado. La noticia de la denuncia recibió un like de Milei en la red X, donde es particularmente activo.Para Cybel, este tipo de expresiones del presidente contra artistas "habla de una desigualdad de poder muy grande y un abuso de autoridad" por parte del primer mandatario. "Lo que hace es intimidar al artista", resumió, advirtiendo que los reiterados embates públicos contra figuras artísticas "hablan de un presidente inmaduro".Aún así, Cybel destacó el papel de la artista en la defensa de políticas públicas que permitan "la democratización cultural" y, por ejemplo, la realización de recitales en provincias alejadas de Buenos Aires como Catamarca y Formosa, en el norte del territorio argentino.El politólogo apuntó que, a pesar de la repercusión de la pelea pública con Espósito, puede que el incidente no le afecte tanto a la imagen del Gobierno como sí lo hace "el decaimiento de las condiciones de vida" de la Argentina actual. "Hoy estamos viendo un pueblo empobrecido, una caída de los salarios, de la capacidad de consumo y de ahorro. Creo que los golpes para Milei van a venir más por el lado del bolsillo que por una ofensiva cultural de grandes artistas", vaticinó.

