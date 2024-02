https://sputniknews.lat/20240216/por-que-el-gobierno-de-milei-apuntaria-hacia-un-caos-planificado-en-argentina-1148266451.html

¿Por qué el Gobierno de Milei apuntaría hacia un "caos planificado" en Argentina?

A poco más de dos meses de que Javier Milei asumiera el Gobierno argentino, la expresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, advirtió en una extensa carta que Argentina atraviesa una nueva "crisis de la deuda" que se asemeja a la de la última dictadura militar (1976-1983) y la crisis de 2001 y sostuvo que el programa de ajuste del actual Gobierno apunta hacia un "caos planificado".La misiva de la dos veces mandataria argentina considera que Milei "solo ha desplegado un feroz programa de ajuste" que no solamente incrementa la inflación sino que coloca "a la sociedad al borde del shock" y que "provocará irremediablemente el aumento de la desocupación y la desesperación social en una suerte de caos planificado".En diálogo con Sputnik, el economista argentino Guido Agostinelli sostuvo Milei no busca particularmente las consecuencias sociales negativas de sus medidas pero remarcó que "las políticas que lleva adelante inexorablemente van en ese sentido".Para Agostinelli, la calidad de vida de los funcionarios estatales ni la capacidad de consumo de las clases populares están en el menú del actual presidente argentino. "La prioridad del Gobierno no pasa por ahí, por lo que Milei no se va a sentir intimidado si la clase media la pasa mal porque cree, en su base ideológica, que este sufrimiento es necesario", explicó.De la misma manera, al presidente no le preocupa la situación de los funcionarios estatales, dado que "para él no es un trabajo serio" y por tanto "prefiere que todos los empleados públicos se vayan al sector privado".También consultado por Sputnik, el doctor en Ciencias Sociales y profesor de Economía Política Julio Gambina apuntó que la política económica de Milei es "la reestructuración regresiva del funcionamiento del capitalismo argentino", un proceso que según el experto se inició con la última dictadura.Gambina repasó que Milei inició su Gobierno con una fuerte devaluación que llevó el dólar de 400 a 800 pesos argentinos que se trasladó rápidamente a los precios gracias a la eliminación de controles de precios. Eso hizo, repasó el experto, que los salarios argentinos perdieran el 17% de su capacidad de compra solo en el mes de diciembre de 2023.Agostinelli se mostró sorprendido porque, en una entrevista brindada por el mandatario al canal La Nación +, el presidente argentino reconoció que, además de la motosierra, uno de los pilares del ajuste es "la licuadora".Para el economista, el ajuste aplicado por Milei hace que en este momento en el país "estén dadas las condiciones para hacer una dolarización", al haber incrementado las reservas a 6.000 millones de dólares, poco menos de los 8.000 millones de dólares que el mandatario entiende necesario para avanzar sobre la dolarización.Agostinelli remarcó que avanzar en ese proceso podría ser "muy negativo" para Argentina, puesto que "Milei está vendiendo una foto en la que parece que está muy cerca de dolarizar pero eso no es tan así si uno mira toda la película, ya que hay que desembolsar miles de millones de dólares año tras año para pagarle al Fondo Monetario Internacional"."Estoy de acuerdo con lo que dice Cristina Fernández de que la dolarización es muy nociva y que no hay un caso de éxito en el mundo, además de que implica abandonar el sendero industrial porque básicamente tu ciclo económico pasa a depender del de EEUU", reflexionó.¿Una crisis de la deuda y un nuevo estallido social?Gambina, en tanto, relativizó la idea de la expresidenta de que Argentina atraviese una tercera crisis de la deuda. Para el experto, se trata en realidad de "un reciclado del mismo proceso de endeudamiento que comenzó en la dictadura, se continuó en la década de 1990 y se potenció con la deuda con el FMI durante el Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019)"."Estamos viviendo casi medio siglo de endeudamiento público y ningún gobierno constitucional resolvió integralmente el tema de la deuda", lamentó Gambina, recordando que todas las administraciones que se sucedieron desde 1983 "hicieron canjes y reestructuraron la deuda", por lo que "el pecado original de la deuda se mantiene".Para Gambina, el presidente Milei "lo que hace es potenciar" los condicionamientos que el acuerdo con el FMI firmado por Macri y ratificado por el Gobierno de Alberto Fernández (2019-2023), apuntando a un déficit cero y logrando incluso un superávit en enero de 2024. Para el analista, el presidente "está cumpliendo y sobrecumpliendo las metas con el FMI" con su ajuste.De todas formas, el experto consignó que Milei enfrenta una conflictividad mayor que otros mandatarios, recordando que es el presidente postdictadura que ha enfrentado más rápido un paro general. En ese contexto, consideró que "se puede prever que se generen condiciones para un estallido social" y advirtió que "de hecho la movilización popular está construyendo ese escenario".Pero para que esto sea posible, contrapuso Gambina, debe darse un factor clave que aún no se presenta: "Debe haber una expectativa y previsibilidad de un proyecto político alternativo, no solo a lo que propone Milei sino a las insatisfacciones que generó el Gobierno de Alberto Fernández".

