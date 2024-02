https://sputniknews.lat/20240216/que-vamos-a-hacer-al-respecto-en-eeuu-auguran-una-gran-perdida-para-ucrania-1148281663.html

"¿Qué vamos a hacer al respecto?": en EEUU auguran una gran pérdida para Ucrania

"¿Qué vamos a hacer al respecto?": en EEUU auguran una gran pérdida para Ucrania

Rusia propondrá a Ucrania sus condiciones para un acuerdo de paz después de que Kiev pierda el acceso al mar Negro, declaró Chas Freeman, exsubsecretario de... 16.02.2024, Sputnik Mundo

2024-02-16T16:33+0000

2024-02-16T16:33+0000

2024-02-16T16:33+0000

ucrania

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

🛡️ zonas de conflicto

internacional

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e8/02/10/1148292950_0:228:2039:1375_1920x0_80_0_0_f1f299405cffe12c227ea8375c906a19.jpg

"Imaginemos que Ucrania pierda la costa del mar Negro. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Creo que nos enfrentaremos a las exigencias que [el presidente ruso] Vladímir Putin planteó inicialmente: el estatus neutral de Ucrania, la protección de la población rusoparlante —que ahora está bajo soberanía rusa— y una invitación a debatir una nueva arquitectura de seguridad en Europa que tenga en cuenta las nuevas circunstancias", destacó en el canal de YouTube The Duran.Al mismo tiempo, Freeman expresó sus dudas de que Kiev estuviera dispuesta a cumplir estas condiciones o a discutir el cambio de orden mundial.A principios de enero, el diario británico The Daily Express publicó un artículo en el que aseguró que los políticos estadounidenses empezaron a entender que habrá que dividir a Ucrania en aras de la paz entre Moscú y Kiev.El 13 de diciembre, el multimillonario Elon Musk también apoyó la opinión del empresario estadounidense David Sachs de que Ucrania no podrá recuperar Crimea ni Donbás, y perderá más territorios en caso de que siga rechazando las negociaciones de paz.A su vez, Mijaíl Podoliak, un alto asesor del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, destacó que Ucrania tiene dos opciones: Kiev debe apoderarse de todos los territorios perdidos, incluida la península de Crimea, o corre el riesgo de desaparecer del mapa mundial.

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ zonas de conflicto