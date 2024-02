https://sputniknews.lat/20240216/reportan-acusaciones-contra-el-hijo-menor-de-bolsonaro-por-lavado-de-dinero-1148270696.html

Reportan acusaciones contra el hijo menor de Bolsonaro por lavado de dinero

Reportan acusaciones contra el hijo menor de Bolsonaro por lavado de dinero

RÍO DE JANIERO (Sputnik) — La Policía Civil del Distrito Federal de Brasil acusó este 15 de febrero al hijo menor del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022)...

La policía le acusa de delitos de "falsedad ideológica, uso de documento falso y blanqueo de dinero", según recoge el portal G1. Además de Renan Bolsonaro, también está acusado de los mismos delitos Maciel Alves, su ex instructor de tiro y socio de la empresa RB Eventos e Mídia, perteneciente al hijo del expresidente. Según el informe de la investigación, que la policía entregó a la justicia el 8 de febrero, Bolsonaro hijo y su socio falsificaban datos de facturación de su empresa para poder pedir préstamos bancarios. Aseguraron que la empresa facturó 4,6 millones de reales (924.000 dólares), algo que nunca existió y accedieron a varios préstamos. Según la investigación, en diciembre de 2023 tenían una deuda con el banco de 360.241 reales (72.400 dólares). En declaraciones a la policía, Renan Bolsonaro aseguró que no reconocía su firma en los documentos falsos, pero los peritos atestaron su autenticidad. La policía también les atribuye un delito de blanqueo de dinero porque los préstamos llegaban hasta ellos pasando antes por la cuenta de un testaferro que en realidad era una "persona ficticia". Renan Bolsonaro tiene 25 años y es el único de los cuatro hijos del expresidente que, de momento, no se dedica a la política; los otros son Carlos (concejal en Río de Janeiro), Eduardo (diputado) y Flávio (senador).

