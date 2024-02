https://sputniknews.lat/20240217/bruselas-dejo-a-los-europeos-a-su-suerte-hungria-aboga-por-los-cambios-en-la-sede-de-la-ue-1148326829.html

"Bruselas dejó a los europeos a su suerte": Hungría aboga por cambios en la sede de la UE

BUDAPEST (Sputnik) — La política del liderazgo de la Unión Europea (UE) está muy lejos de los intereses de los europeos y necesita un cambio, declaró el primer... 17.02.2024, Sputnik Mundo

2024-02-17T17:41+0000

2024-02-17T17:41+0000

2024-02-17T17:42+0000

internacional

viktor orban

bruselas

ucrania

unión europea (ue)

🌍 europa

hungría

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e8/02/11/1148326655_0:226:3074:1956_1920x0_80_0_0_50df50ead42582c6e79bffdc20e67e19.jpg

"Bruselas dejó a los europeos a su suerte, nunca ha habido tal brecha entre la política de Bruselas y los intereses y la voluntad de los europeos. Por lo tanto, se necesitan cambios en Bruselas", declaró Viktor Orban durante el discurso sobre los planes para 2024. Al referirse al conflicto ucraniano, el primer ministro afirmó que la estrategia de la UE para Ucrania "obviamente ha fracasado". Asimismo, Orban reiteró que la posición de Hungría no ha cambiado, no se dejará arrastrar al conflicto y no suministrará armas a Ucrania, "incluso si hay grandes países a los que no les gusta". También, el primer ministro señaló que Hungría se está preparando para asumir la Presidencia del bloque comunitario. "Make Europe great again [Haz que Europa sea grande otra vez]", señaló Orban, refiriéndose a la consigna electoral del expresidente estadounidense Donald Trump (2017-2021) sobre Estados Unidos.

bruselas

ucrania

unión europea (ue)

hungría

