La CIJ descarta medidas adicionales contra Israel en relación a la situación en Rafah

La CIJ descarta medidas adicionales contra Israel en relación a la situación en Rafah

No es necesario adoptar medidas provisionales adicionales contra Israel por la ofensiva que lleva a cabo desde hace días ese país contra la ciudad de Rafah, al... 17.02.2024, Sputnik Mundo

De este modo, el principal órgano judicial de las Naciones Unidas desestimó la petición que hizo el Gobierno de Sudáfrica para ejercer mayor presión legal contra Tel Aviv, con el fin de que el país hebreo detenga su guerra en Gaza. Según argumentaron los jueces de la CIJ, Israel ya está "obligado a cumplir las medidas existentes" tras la demanda originalmente presentada por Pretoria, por lo cual no consideró necesario ordenar medidas extras. No obstante, la CIJ reconoció que las nuevas acciones militares israelíes en Rafah "aumentarían exponencialmente lo que ya es una pesadilla humanitaria con incalculables consecuencias regionales". Días antes, Tel Aviv mostró su rechazo a los intentos de Sudáfrica de ejercer mayor presión legal contra el país hebreo por presuntos delitos de genocidio en la Franja de Gaza, donde ya han muerto más de 28.000 personas a causa de los ataques israelíes, según las autoridades locales controladas por Hamás."Las injustificables pretensiones de Sudáfrica dejan claro que su solicitud no está motivada por ningún cambio en las circunstancias ni tiene ninguna base de hecho o de derecho", señaló el Gobierno israelí."[La demanda sudafricana] es un esfuerzo cínico para manipular al tribunal con el fin de proteger a Hamás, aliado de Sudáfrica desde hace mucho tiempo y una organización terrorista mundial", acusó.

