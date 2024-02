https://sputniknews.lat/20240217/politico-frances-tilda-de-hipocresia-la-ayuda-a-kiev-ante-falta-de-fondos-para-los-agricultores-1148328534.html

Político francés tilda de "hipocresía" la ayuda a Kiev ante la falta de fondos para los agricultores

PARÍS (Sputnik) — El líder del partido francés Los Patriotas, Florian Philippot, calificó de hipocresía la asignación del presidente de Francia, Emmanuel... 17.02.2024, Sputnik Mundo

"Hace unos días, [el ministro de Economía y Finanzas francés] Bruno Le Maire estaba enfadado porque no sabía 'cómo iba a financiar' los 150 millones de euros prometidos a los agricultores tras sus primeras barricadas. ¡Anoche, Macron extendió un cheque 20 veces mayor a [el presidente ucraniano, Volodímir] Zelenski! 3.000 millones (...). Los agricultores enfadados y los franceses debilitados por la pobreza apreciarán esta monstruosa hipocresía", publicó en su cuenta de la red social X. Según Florian Philippot, cuando se trata de apoyar a Ucrania, las autoridades francesas consideran que esos gastos son "lo normal" y no les preocupa en absoluto el déficit y la deuda pública del país. El 1 de febrero, el primer ministro francés, Gabriel Attal, declaró que el Gobierno destinará 150 millones de euros para apoyar a los agricultores. A su vez, los principales sindicatos de agricultores de Francia anunciaron el levantamiento de los bloqueos de las carreteras. En las últimas semanas, Francia fue escenario de grandes protestas de los granjeros, que bloquearon las autopistas con tractores, pacas de heno y montones de estiércol, tiraron desechos contra las sedes administrativas, exigieron reconocer la importancia de su labor y condenaron la política agrícola del Gobierno que los hace no competitivos. Los agricultores protestaban, en particular, contra la importación de productos agrícolas, contra las restricciones impuestas al uso del agua necesaria para el riego, el aumento del costo del combustible diésel y las medidas restrictivas relacionadas con la protección del medio ambiente.

🌍 europa, francia, emmanuel macron, ucrania