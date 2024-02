https://sputniknews.lat/20240218/estos-fueron-los-principales-compradores-de-gnl-ruso-en-europa-1148339800.html

Estos fueron los principales compradores de GNL ruso en Europa

España fue el principal comprador de gas natural licuado (GNL) ruso en la UE para finales de 2023, muestra el análisis de Sputnik de las estadísticas europeas... 18.02.2024, Sputnik Mundo

2024-02-18T18:52+0000

2024-02-18T18:52+0000

2024-02-18T19:01+0000

economía

📈 mercados y finanzas

españa

🌍 europa

gas natural licuado (gnl)

bélgica

países bajos

grecia

portugal

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e8/02/12/1148341662_0:0:3030:1704_1920x0_80_0_0_3e57b17b60f09dbb68ddf459128d532c.jpg

España compró más del 40% de todo el gas natural licuado suministrado por Rusia a la UE en 2023, 5.240 millones de metros cúbicos, un 5% más que el año anterior.Mientras tanto, Bélgica ocupa el segundo lugar, con una cuota del 30% de las importaciones europeas de GNL ruso. El reino multiplicó por 1,7 sus compras, hasta 3.820 millones de metros cúbicos.Países Bajos se mantuvo como tercer mayor comprador, aunque en términos anuales sus compras se redujeron 1,9 veces, hasta los 2.100 millones de metros cúbicos. Grecia se encuentra en el cuarto puesto con 750 millones de metros cúbicos de combustible. En el quinto lugar se sitúa Portugal que multiplicó por 1,4 sus compras, adquiriendo 390 millones de metros cúbicos a finales de año.Finlandia, Italia, Suecia, Estonia y Lituania adquirieron en conjunto unos 380 millones de metros cúbicos de GNL ruso.Las importaciones de GNL ruso a Europa han aumentado tras las restricciones impuestas por la UE a los recursos energéticos rusos. Sin embargo, el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo alcanzaron el 8 de diciembre un acuerdo político preliminar sobre la regulación del gas que incluye una cláusula de seguridad energética que permite a los Estados miembros restringir a escala nacional las importaciones de gasoductos y GNL ruso.El plan regulador debe ser aprobado por los 27 miembros del Consejo y los delegados del Parlamento Europeo. En el informe no se especifica el plazo en el que puede concluir este proceso.Desde Moscú indicaron en reiteradas ocasiones que la UE cometió un grave error al renunciar a las adquisiciones de los hidrocarburos rusos. El presidente de Rusia, Vladímir Putin, aseguró que su país no niega a nadie el suministro de sus recursos energéticos. En sus palabras, Europa esperaba que si no recibía el gas ruso, Rusia colapsaría, pero, en cambio, en sus Estados están empezando a producirse procesos irreversibles.

https://sputniknews.lat/20240207/los-paises-europeos-siguen-comprando-a-escondidas-petroleo-y-gas-rusos-1148055081.html

2024

