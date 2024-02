https://sputniknews.lat/20240218/no-restringimos-nada-putin-sobre-las-perspectivas-de-reanudar-los-suministros-de-gas-a-europa-1148338158.html

"No restringimos nada": Putin, sobre las perspectivas de reanudar los suministros de gas a Europa

"No restringimos nada": Putin, sobre las perspectivas de reanudar los suministros de gas a Europa

Moscú no niega a nadie el suministro de sus recursos energéticos, declaró el presidente de Rusia, Vladímir Putin. En sus palabras, Europa esperaba que si no... 18.02.2024, Sputnik Mundo

En este contexto, agregó que los países europeos confiaban en que si cesan la adquisición de gas ruso, Rusia colapsaría. Sin embargo, el mandatario señaló que es en la propia Europa donde están empezando a producirse "procesos irreversibles". "La industria se está trasladando a otros países, entre ellos EEUU, donde las condiciones son más favorables y los vectores energéticos son más baratos. Porque todavía hay que licuarlo, luego transportarlo a través del océano y después refinarlo de nuevo. Todo esto aumenta el coste", continuó Putin.Putin destaca que una rama del Nord Stream 2 sigue funcionandoEn cuanto a la posibilidad de suministrar gas ruso a Alemania, el mandatario recordó que un ducto del Nord Stream 2 funciona, a pesar del atentado terrorista, y no hay "necesidad de preguntar, pedir a nadie ni humillarse".En sus palabras, sería suficiente para Alemania "abrir la válvula y empezar a recibir" el gas, pero que la parte alemana "no lo quiere"."Está cerrado [el tránsito], por alguna razón no pueden ponerse de acuerdo entre ellos. ¿Pero [se puede abrir] el Nord Stream 2? Sí, se puede. Abran la válvula, digan: 'Queremos recibir [el gas]'. Empezarán a recibirlo mañana. Se necesita una semana. Pero no quieren", indicó Putin.El 26 de septiembre de 2022, tres de las cuatro líneas de los gasoductos rusos Nord Stream 1 y 2 fueron blanco de un sabotaje con cargas explosivas en el fondo del mar Báltico, cerca de una isla danesa y frente a las costas suecas, zonas llenas de buques de guerra de la OTAN.

