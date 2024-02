https://sputniknews.lat/20240219/el-canciller-brasileno-convoca-al-embajador-de-israel-en-el-pais-sudamericano-1148368563.html

El canciller brasileño convoca a una reunión al embajador de Israel

El canciller brasileño convoca a una reunión al embajador de Israel

El canciller de Brasil convocó este 19 de febrero al embajador de Israel en el país sudamericano a una reunión, esto en medio de las tensiones diplomáticas que... 19.02.2024, Sputnik Mundo

2024-02-19T19:50+0000

2024-02-19T19:50+0000

2024-02-19T19:55+0000

américa latina

mauro vieira

brasil

israel

política

luiz inacio lula da silva

la liberación de lula da silva

🛡️ zonas de conflicto

📰 conflicto palestino-israelí

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/07/11/1141622119_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_69dc411a1ef6ba230de3d7148306087b.jpg

El Ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, convocó a Daniel Zonshine, embajador de Israel en Brasil, a una reunión este 19 de febrero, en el Palacio de Itamaraty, en Río de Janeiro.Según la nota difundida por el MRE, la medida se tomó "en vista de la gravedad de las declaraciones de esta mañana del gobierno israelí".También según la nota, el embajador de Brasil en Tel Aviv, Frederico Meyer, también fue citado a consultas y este 20 de febrero se embarcará hacia Brasil.El 18 de febrero, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, definió como "genocidio y matanza" la campaña militar de Israel contra el movimiento palestino Hamás en Gaza, y después afirmó que no ha habido ningún otro momento similar en la Historia, a excepción de "cuando Hitler decidió matar a los judíos".Inmediatamente, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu aseguró que Lula había cruzado una línea roja, y el canciller Yisrael Katz declaró públicamente que el mandatario brasileño es 'persona non grata' en Israel, lo que en la práctica le impediría visitar el país en un viaje oficial.Al respecto, la presidenta del Partido de los Trabajadores (PT), Gleisi Hoffmann, el movimiento político del presidente Lula, afirmó al Folha que Netanyahu "no tiene autoridad moral ni política para señalar a nadie con el dedo".

https://sputniknews.lat/20240219/lula-llamo-a-consultas-al-embajador-de-brasil-en-israel-en-medio-de-crisis-diplomatica-1148365437.html

https://sputniknews.lat/20240219/ministro-de-exteriores-de-israel-declara-persona-non-grata-al-presidente-de-brasil-1148358624.html

brasil

israel

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

mauro vieira, brasil, israel, política, luiz inacio lula da silva, la liberación de lula da silva, 🛡️ zonas de conflicto, 📰 conflicto palestino-israelí