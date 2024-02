https://sputniknews.lat/20240219/lula-llamo-a-consultas-al-embajador-de-brasil-en-israel-en-medio-de-crisis-diplomatica-1148365437.html

Lula llamó a consultas al embajador de Brasil en Israel en medio de crisis diplomática

MONTEVIDEO (Sputnik) — El presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, llamó a consultas a su embajador en Israel, Federico Mayer, después de que el Estado... 19.02.2024, Sputnik Mundo

El 18 de febrero, Lula definió como "genocidio y matanza" la campaña militar de Israel contra el movimiento palestino Hamás en Gaza, y después afirmó que no ha habido ningún otro momento similar en la Historia, a excepción de "cuando Hitler decidió matar a los judíos".Inmediatamente, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu aseguró que Lula había cruzado una línea roja, y el canciller Yisrael Katz declaró públicamente que el mandatario brasileño es 'persona non grata' en Israel, lo que en la práctica le impediría visitar el país en un viaje oficial.Al respecto, la presidenta del Partido de los Trabajadores (PT), Gleisi Hoffmann, el movimiento político del presidente Lula, afirmó al Folha que Netanyahu "no tiene autoridad moral ni política para señalar a nadie con el dedo".El pasado 7 de octubre, Hamás lideró un ataque a más de 20 comunidades israelíes, causando unos 1.200 muertos, cerca de 5.500 heridos y capturando a 253 rehenes.En represalia, Israel declaró la guerra a Hamás e inició una campaña de bombardeos sobre Gaza, que ha dejado hasta el momento unos 28.900 palestinos muertos, así como más de 68.800 heridos.Rusia y otros países instan a Israel y Hamás a pactar un alto al fuego y abogan por una solución de dos Estados, aprobada por la ONU en 1947, como la única vía posible para lograr una paz duradera en la región.

