Rusia denuncia a Ucrania por el envenenamiento de altos funcionarios de Lugansk y Jersón

MOSCÚ (Sputnik) — El Ministerio de Defensa de Rusia desveló que Ucrania envenenó a altos cargos de las regiones de Jersón y de Lugansk con agentes químicos... 19.02.2024, Sputnik Mundo

Kirílov agregó que las Fuerzas Armadas de Ucrania también envenenaron al jefe de la región de Lugansk, Leonid Pásechnik, con fenoles en diciembre de 2023."El Ejército ucraniano emplea agentes tóxicos no solo durante los combates, sino también para efectuar ataques terroristas", alertó.Granadas químicas estadounidenses para UcraniaLas Fuerzas Armadas de Ucrania utilizaron en el año 2023 contra militares rusos granadas químicas de fabricación estadounidense, denunció Kirílov.Además, recordó que los días 7 y 21 de abril de 2023 las Fuerzas Ucranianas lanzaron sobre las posiciones de las tropas rusas granadas de mano con sustancias químicas irritantes marcadas como Teren-6, y el 15 de junio un dron ucraniano arrojó un recipiente de plástico que contenía una mezcla de cloroacetofenona y cloropicrina.El teniente general señaló que mientras que la sustancia CS está clasificada como agente químico antidisturbios, la cloropicrina figura en la lista de la Convención sobre Armas Químicas y su uso está prohibido incluso para fines policiales.El suministro de este tipo de municiones por parte de EEUU constituye una violación del artículo de la Convención que obliga a un Estado miembro a "no transferir nunca, bajo ninguna circunstancia, directa o indirectamente, armas químicas a ningún destinatario", recordó.Sustancias químicas como herramienta de guerraEstados Unidos mantiene un fuerte interés en el uso de sustancias químicas antidisturbios como herramienta de guerra, enfatizó el responsable.En 2007, recordó, EEUU aprobó el Manual de Campo 3-22-40 sobre el Empleo Táctico de las Armas No Letales, y en 2015, las directrices para la implementación de las disposiciones de la Convención sobre las Armas Químicas de 1993.Si anteriormente Washington hablaba de utilizar este tipo de armas sólo en respuesta a una agresión química, las nuevas normas permiten utilizar sustancias químicas tóxicas de forma unilateral, remarcó.Según las palabras de Kirílov, EEUU todavía almacena en dos instalaciones en Kentucky y Colorado "masas reactivas altamente tóxicas" que quedaron después de la destrucción del arsenal de armas químicas declarado.En cuanto a precedentes concretos, el funcionario militar invocó la guerra de Irak y dijo que entre 2003 y 2011 Estados Unidos sacó de este país bombas aéreas, artillería y municiones químicas reactivas con gas mostaza y sarín, y su futuro destino se desconoce.Armas químicas en RusiaA su vez, Rusia destruyó todas sus armas químicas en 2017 bajo control de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) e inspectores occidentales, principalmente de Estados Unidos, subrayó Kirílov.El teniente general destacó que "la eliminación total de las reservas de armas químicas fue confirmada oficialmente durante la 86 sesión del Consejo Ejecutivo por el director general de la organización".

