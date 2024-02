https://sputniknews.lat/20240219/si-no-pagan-quedaran-expulsados-el-senador-lindsey-graham-amenaza-a-los-miembros-de-la-otan-1148365256.html

"Si no pagan, quedarán expulsados": el senador Lindsey Graham amenaza a los miembros de la OTAN

Los miembros de la alianza de 31 naciones están obligados por un Compromiso de Inversión en Defensa a destinar anualmente un mínimo del dos por ciento de su producto interno bruto (PIB), pero 19 de los 31 Estados de la OTAN no lo cumplen.Graham expresó la necesidad de que la OTAN lo transforme en una obligación relevante, subrayando su gran admiración por la alianza. "Aún quedan 70.000-80.000 millones de dólares sobre la mesa", señaló instando a los países que aún no contribuido lo que deben, a que lo hagan.El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, reconoció las carencias presupuestarias de los aliados durante una sesión de preguntas y respuestas en un evento de la organización conservadora estadounidense no gubernamental Heritage Foundation en enero:Donald Trump, pretendiente a la nominación como candidato presidencial republicano antes de las elecciones de noviembre, expresó constantemente su oposición al bloque militar, afirmando que está "obsoleto", destacando que los aliados de la OTAN "se ríen de la estupidez de EEUU" por el aumento de los gastos en Ucrania.

