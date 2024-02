https://sputniknews.lat/20240220/espia-contra-espia-la-agencia-de-inteligencia-china-critica-a-la-cia-1148365634.html

Espía contra espía: la Agencia de Inteligencia China critica a la CIA

El Ministerio de Seguridad del Estado chino publicó el domingo en la plataforma WeChat un artículo bilingüe, lo cual no ocurre con frecuencia, en el que... 20.02.2024, Sputnik Mundo

La misiva, redactada en términos contundentes, acusaba a la CIA de hipocresía, señalando que Estados Unidos ha invertido importantes cantidades de recursos para reunir información de inteligencia en China, al tiempo que criticaba los esfuerzos de contraespionaje chinos."¿Puedes hacer cualquier cosa por la inteligencia, mientras que yo no haré nada contra el espionaje?", señalaba un extracto del post. El artículo se refiere a una renovada ley china contra el espionaje aprobada por la Asamblea Popular Nacional del país en 2023, que suscitó las críticas de funcionarios estadounidenses. China afirma que la legislación es necesaria para proteger al país del espionaje a medida que se convierte en una gran potencia mundial.China descubrió y se infiltró en la red de espionaje de la CIA en el país hace más de una década, lo que dio lugar a decenas de procesamientos judiciales. No obstante, la agencia de inteligencia estadounidense se ha jactado de haber reconstruido rápidamente sus esfuerzos en China en los años transcurridos desde entonces.El director de la CIA, William Burns, declaró recientemente en un artículo publicado en los medios de comunicación estadounidenses que la agencia había duplicado el porcentaje de su presupuesto dedicado a China. De acuerdo con los informes, Burns ordenó a todas las divisiones de la CIA que contribuyan a sus esfuerzos contra China, escribiendo sobre los "desalentadores desafíos geopolíticos" del ascenso de China en el mundo "en el que Estados Unidos ya no disfruta de una primacía incuestionable".El decreto provocó un drástico aumento de la contratación de personas que hablan mandarín en toda la agencia.El Ministerio de Seguridad del Estado chino afirmó que la campaña antichina de la CIA representa "otro caso típico de prácticas hegemónicas, dominantes e intimidatorias de EEUU". Anteriormente había acusado a la CIA de promover una "mentalidad de Guerra Fría" contra el país. El Centro de Misiones para China de la CIA es la única división de la agencia que se ha creado para atacar a un país concreto, señaló el Ministerio de Seguridad del Estado chino.La narrativa antichina ha invadido los medios de comunicación occidentales en los últimos años, mientras el país se consolidaba como la mayor economía del mundo en paridad de poder adquisitivo (PPA). Recientemente, los medios de comunicación occidentales se han visto obligados a admitir que las acusaciones sobre el sistema de crédito social supuestamente "orwelliano" (autoritario) de China son en su mayoría exageradas o inventadas.Los medios de comunicación occidentales siguen repitiendo afirmaciones desacreditadas sobre el llamado "genocidio del pueblo uigur" en Sinkiang, incluso cuando EEUU respalda la campaña de asesinatos masivos de Israel en la Franja de Gaza. China lleva una década llevando a cabo una campaña antiterrorista contra los extremistas religiosos de la región.Las denuncias de "genocidio uigur" surgieron en la misma época en que el expresidente estadounidense Barack Obama anunció su plan de "pivote hacia Asia" en política exterior para combatir el ascenso de China. Pekín ha rechazado las acusaciones, al igual que numerosos países de mayoría musulmana que han investigado la cuestión.Hace unos años, la Fundación Nacional para la Democracia, organización gubernamental estadounidense vinculada a la CIA que fomenta revoluciones de colores en diversos países, admitió que llevaba financiando a grupos separatistas uigures desde 2004. La estrategia refleja los intentos encubiertos de cambio de régimen que la agencia ha patrocinado en diversos países de todo el mundo.Estados Unidos ha tratado a China con hostilidad desde su revolución de 1949, enviando constantemente aviones espía para vigilar al gigante asiático durante toda la década de 1950. Una década después, este último sufrió una hambruna masiva, agravada por un férreo embargo estadounidense que impedía al país importar alimentos. En la década de 1990, las relaciones entre EEUU y China se deterioraron.La CIA ha sido ampliamente criticada por su conducta, que incluye torturas, asesinatos, experimentación humana, abusos sexuales, infiltración en medios de comunicación extranjeros y estadounidenses, secuestro de aviones, tráfico de drogas, terrorismo, espionaje nacional, espionaje extranjero, espionaje a miembros del Congreso, mentiras al Congreso, reclutamiento de nazis, financiación ilegal de escuadrones de la muerte e injerencia política y golpes de Estado en diversos países.La agencia tiene legalmente prohibido operar a nivel nacional, pero se reveló que lo hizo en fecha tan reciente como 2016, cuando la CIA espió la campaña presidencial del expresidente Donald Trump.A esta agencia se suman otras organizaciones policiales y de inteligencia estadounidenses, como la Oficina Federal de Inteligencia (FBI, por sus siglas en inglés), la Agencia de Seguridad Nacional, el Departamento de Seguridad Nacional, la Agencia de Inteligencia de Defensa y la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial, todas ellas poseen capacidades para espiar a ciudadanos estadounidenses y vigilar las comunicaciones en todo el mundo.

