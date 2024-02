Excombatientes de Malvinas critican silencio del Gobierno ante visita del canciller inglés

https://sputniknews.lat/20240220/excombatientes-de-malvinas-critican-silencio-del-gobierno-ante-visita-del-canciller-ingles-1148399074.html

El centro, que representa a los conscriptos que fueron obligados a participar en el conflicto bélico, recriminó a la actual gestión que desde que asumió el Ejecutivo el 10 diciembre, no ha emitido ninguna declaración de protesta ante los ejercicios militares o la presencia de funcionarios británicos en las Islas Malvinas. Durante su visita a la capital de las Islas Malvinas, Puerto Argentino, David Cameron señaló que el archipiélago cuya soberanía reclama Argentina seguirá bajo administración del Reino Unido "mucho tiempo, posiblemente para siempre". "Cuando fue primer ministro (2010-2016), Cameron desarrolló una política muy ofensiva hacia la República Argentina, con la militarización del Atlántico Sur", observó Alonso. El portavoz presidencial, Manuel Adorni, se limitó a decir este martes que la visita del jefe de la diplomacia británica a las Islas Malvinas "es un tema de agenda de David Cameron y -en tal caso- del Gobierno inglés". "Nosotros no tenemos por qué opinar sobre la agenda de otros países", consideró durante su habitual rueda de prensa en la Casa Rosada, sede del Ejecutivo. La falta de una postura oficial de la ministra argentina de Relaciones Exteriores, Diana Mondino, a un mes de que el presidente Milei se reuniera con el canciller británico en la ciudad suiza de Davos durante el Foro Económico Mundial, "es la respuesta concreta" de la actual gestión a la avanzada del Reino Unido, señaló el Cecim. Con su falta de reacción, el Gobierno argentino atenúa el éxito que logró el país sudamericano cuando la Unión Europea (UE) reconoció por primera vez en julio, en una declaración conjunta compartida con la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), la posición de América Latina y el Caribe en torno al reclamo soberano de Argentina sobre las Islas Malvinas. Rechazo de gobernadores Ante la visita de Cameron, el gobernador de la provincia argentina de Tierra del Fuego, Antártida y las Islas Malvinas, Gustavo Melella, manifestó que la presencia de Cameron era "una provocación" y declaró al canciller británico persona non grata en toda su jurisdicción. Las declaraciones del gobernador de Tierra del Fuego fueron respaldadas por los mandatarios provinciales de Río Negro (sur), Alberto Weretilneck; de Santiago del Estero (norte), Gerardo Zamora; de la Pampa (centro), Sergio Ziliotto, y de La Rioja (noroeste), Ricardo Quintela. La última visita de un ministro de Relaciones Exteriores británico a las Islas Malvinas se remonta a hace treinta años, cuando en 1994 visitó la zona Douglas Hurd. Como representante del Gobierno británico, en 2016 el entonces secretario de Defensa, Michael Fallon, también recorrió el territorio, aunque en 2022 la hermana del rey Carlos III, la princesa Ana, también visitó las islas para conmemorar el 40.º aniversario del triunfo de su país en la guerra que disputó con Argentina. La nación sudamericana reclama la soberanía de las Islas Malvinas, situadas a menos de 500 kilómetros de la costa argentina y a 12.700 km de Reino Unido, desde que este país las ocupara en 1833. Desde entonces, ambas naciones mantienen un litigio por la soberanía del archipiélago, que llevó a que en abril de 1982 la dictadura argentina (1976-1983) intentara recuperarlas por medio de una guerra que culminó el 14 de junio con la derrota argentina y con casi 1.000 muertos entre ambos bandos. Reino Unido y Argentina retomaron sus relaciones diplomáticas en febrero de 1990, durante la gestión del entonces presidente Carlos Menem (1989-1999).

