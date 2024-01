https://sputniknews.lat/20240119/milei-y-el-reino-unido-las-claves-para-uno-de-los-vinculos-mas-delicados-de-argentina-1147512077.html

Milei y el Reino Unido: las claves para uno de los vínculos más delicados de Argentina

La reunión del presidente argentino Javier Milei con el canciller británico David Cameron reedita en Argentina la disyuntiva sobre cómo relacionarse con... 19.01.2024, Sputnik Mundo

El encuentro entre Milei, y Cameron, enmarcado en el Foro Internacional de Davos, es un primer atisbo de la estrategia que el actual Gobierno argentino dará a su vínculo bilateral con el poder británico, uno de los más delicados para Buenos Aires debido a la disputa histórica de la soberanía por las Islas Malvinas.El diálogo, originalmente pactado entre Cameron y la canciller argentina Diana Mondino, fue la única instancia bilateral en la que Milei acompañó a la funcionaria, dando mayor peso a la reunión en la ciudad suiza de Davos. "Con Cameron hablamos del apoyo que nos van a dar en el FMI (Fondo Monetario Internacional) y fijamos Malvinas como tema de agenda", confió Milei al medio local Infobae.En diálogo con Sputnik, el experto argentino en relaciones internacionales Facundo Rodríguez consideró que "siempre es positivo sentarse a conversar" con Londres y remarcó que, aunque se pongan temas comerciales sobre la mesa, la cuestión Malvinas siempre va a ser central en el vínculo.Rodríguez recordó que si bien la cuestión Malvinas es una política de Estado, los gobiernos argentinos que se sucedieron tras la Guerra de Malvinas en 1982 se han movido dentro de un "binarismo" que ha marcado la estrategia a la hora de dialogar con el Reino Unido. "Los gobiernos de todos los colores han seguido este binarismo de decir 'primero Malvinas y después el resto' o 'primero el resto de los temas y después Malvinas'", subrayó.Para el experto, este tipo de encares no han resultado exitosos para los intereses argentinos, debido a la "propia idiosincrasia británica, que tiende a llevar por carriles totalmente distintos las cuestiones comerciales y las cuestiones geopolíticas".Así, recordó Rodríguez, el Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) no logró iniciar un diálogo con Londres sobre las islas a pesar de que "en su momento buscó otorgarle al Reino Unido todos los beneficios y resolverle todos los problemas que la disputa le generaban en el Atlántico sur, con la idea naíf de pensar de que si hacemos todo lo que pide, se van a sentar a negociar"."Tampoco es cierto que si tratamos de ahogar comercialmente al Reino Unido, algo que es un sinsentido, se van a sentar a negociar", contrapuso, recordando que administraciones peronistas intentaron condicionar el vínculo comercial al diálogo sobre el territorio isleño.Para Rodríguez, la solución debe pasar por "un camino intermedio" que logre "tratar todos los temas de la agenda bilateral sin darle mayor preponderancia a uno sobre otro, pero dándole importancia a todos".Esa estrategia, por supuesto, debe lograr avanzar en el vínculo "sin olvidar que hay una disputa y una cuestión de soberanía a resolver". Así las cosas, consideró que "Argentina no puede avanzar en cuestiones comerciales con el Reino Unido que tengan algún tipo de implicancia en el Atlántico sur hasta que la cuestión de la soberanía no esté resuelta".Por eso, Rodríguez imaginó algo similar a lo planteado por Londres, con diferentes "carriles" para continuar el diálogo, pero limitando los intereses británicos en la región.El internacionalista remarcó que este tipo de posturas es clave para Buenos Aires porque "la intransigencia y mala fe del Reino Unido a la hora de negociar la soberanía de Malvinas ha sido patente a lo largo de más de 191 años que lleva la disputa".El experto valoró que, si bien el Gobierno de Milei "aún está en pañales" en política exterior, algunos gestos sobre la causa Malvinas parecen auspiciosos a la hora de imaginar una postura que, al menos, mantenga vigente el reclamo y no retroceda ante Londres. Además de la decisión de mantener el rango de la Secretaría de Malvinas dentro de la cancillería argentina, Rodríguez elogió que Milei haya decidido hacerse presente en el encuentro con Cameron, como "mensaje a la contraparte británica y al mundo de la importancia que Argentina da a esa relación".Asimismo, el analista destacó que la cancillería a las órdenes de Diana Mondino parece continuar la postura del Gobierno de Alberto Fernández (2019-2023) de considerar la causa de las islas dentro de una geopolítica que también comprende al Atlántico sur y a la Antártida.

