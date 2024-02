https://sputniknews.lat/20240220/insolito-e-indignante-brasil-acusa-a-israel-de-difundir-mentiras-sobre-lula--1148408769.html

"Insólito e indignante": Brasil acusa a Israel de difundir "mentiras" sobre Lula

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, reaccionó este 20 de febrero con fuertes críticas a las declaraciones... 20.02.2024, Sputnik Mundo

Este 20 de febrero, la cuenta oficial del Ministerio de Relaciones de Exteriores de Israel en la red social X publicó la pregunta: "¿Qué te viene a la mente cuando piensas en Brasil?", para responder, de forma irónica: "¿Antes o después de que Lula haya negado el Holocausto?". El presidente brasileño, Lula da Silva, fue declarado persona no grata por Tel Aviv, tras sus declaraciones comparando la guerra en Gaza con el holocausto judío.Lula da Silva retiró al embajador de Brasil en Israel, en medio de la crisis diplomática entre ambas naciones.Previamente, la Cancillería del país judío declaró que el líder sudamericano no será bienvenido en el país "hasta que se retracte de sus comentarios".Lula subrayó que "la agresión actual contra el pueblo palestino en Gaza no existe en ningún otro momento histórico, salvo cuando Hitler decidió matar judíos”.

