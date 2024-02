https://sputniknews.lat/20240220/mexico-y-canada-sostienen-dialogo-por-alza-de-solicitudes-de-refugio-por-parte-de-mexicanos-1148394913.html

México y Canadá sostienen diálogo por alza de solicitudes de refugio por parte de mexicanos

México y Canadá sostienen diálogo por alza de solicitudes de refugio por parte de mexicanos

México y Canadá sostienen conversaciones sobre el incremento de solicitudes de asilo por parte de mexicanos en el país norteamericano, expuso el presidente de... 20.02.2024, Sputnik Mundo

2024-02-20T17:35+0000

2024-02-20T17:35+0000

2024-02-20T17:35+0000

américa latina

política

andrés manuel lópez obrador

justin trudeau

méxico

canadá

alicia bárcena

asilo

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e8/02/14/1148393445_0:111:1280:832_1920x0_80_0_0_4a60fc9dfcf435eb936fc367d2d87d82.jpg

"Estamos tratando el asunto. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, me lo planteó en San Francisco, en la reunión bilateral que sostuvimos; ellos tenían esa preocupación. Ahí acordamos que las cancilleres de Canadá (Mélanie Joly) y de México (Alicia Bárcena) iban a tratar este asunto. Ha habido varios encuentros y estamos tomando medidas", dijo en conferencia de prensa.El mandatario mexicano también reconoció que se están analizando las causas de estas solicitudes, con el fin de determinar si realmente necesitan este recurso."Se tiene que ver si realmente son personas que requieren ese asilo o es un medio para internarse en Canadá. Ellos no quieren tomar una medida unilateral que pueda afectar a México y eso lo agradecemos mucho", agregó.En 2023, la Agencia de Servicios Fronterizos y el Ministerio de Inmigración canadienses reportaron que tuvieron alrededor de 144.000 solicitudes de asilo, lo que es un incremento de 57% respecto a 2022.De estos trámites, los mexicanos son quienes encabezan el listado, con cerca de 24.000 peticiones de este tipo.Es pertinente recordar que en 2016, Trudeau eliminó la visa para las personas originarias de la nación latinoamericana. No obstante, dada la cifra de solicitudes de asilo, el jefe de Gobierno de la provincia de Quebec, Francois Legault, pidió al Gobierno federal que vuelva a imponer esa medida.

https://sputniknews.lat/20240126/frenar-los-flujos-migratorios-interes-real-o-conveniencia-electoral-1147758881.html

méxico

canadá

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

política, andrés manuel lópez obrador, justin trudeau, méxico, canadá, alicia bárcena, asilo