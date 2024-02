https://sputniknews.lat/20240220/periodistas-del-mundo-entero-instan-a-eeuu-a-retirar-los-cargos-presentados-contra-assange-1148382486.html

Periodistas del mundo entero instan a EEUU a retirar los cargos presentados contra Assange

Periodistas del mundo entero instan a EEUU a retirar los cargos presentados contra Assange

MOSCÚ (Sputnik) — Las asociaciones de periodistas del mundo entero instaron a EEUU a retirar la demanda judicial presentada contra el fundador de WikiLeaks... 20.02.2024, Sputnik Mundo

2024-02-20T11:16+0000

2024-02-20T11:16+0000

2024-02-20T11:21+0000

internacional

eeuu

reino unido

julian assange

wikileaks

📰 caso del fundador de wikileaks julian assange

extradición

justicia

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e6/09/0b/1130343835_0:149:1601:1049_1920x0_80_0_0_2bfd1b2e0fe1821cef08ca16cc3875be.jpg

La nota recuerda que a Assange lo persiguen por actividades que forman parte de las obligaciones de un periodista, la de "estudiar las fuentes y desenmascarar la actividad criminal", y acota que su condena pondría en peligro la labor periodística a nivel mundial. Bajo este llamamiento pusieron sus firmas también la Federación Europea de Periodistas (EFJ), la Federación Internacional de Periodistas (IFJ) y la Unión Nacional de Periodistas del Reino Unido (NUJ). En el Alto Tribunal de Londres empiezan las audiencias de dos días llamadas a determinar si el fundador de WikiLeaks tendrá o no la posibilidad de seguir disputando en juzgados británicos el dictamen sobre su extradición a EEUU. Si el Alto Tribunal no emite la sentencia a favor del periodista y señala que se le han agotado todas las posibilidades de apelaciones en el Reino Unido, podría empezar el proceso para su extradición a EEUU y su proceso judicial conforme a la ley de espionaje de 1917. Assange, imputado de 18 cargos penales, se expone a 175 años de prisión en EEUU. Como una de las últimas posibilidades de evitar la extradición a EEUU, Assange podría dirigirse al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La organización WikiLeaks fue fundada por Assange en 2006, pero saltó a la fama en 2010, cuando comenzó a publicar filtraciones a gran escala de información gubernamental clasificada, en particular de Estados Unidos. En 2010, por ejemplo, en su web fue insertado un material secreto, en el que se podía ver que, tras un ataque lanzado en 2007 por un helicóptero militar estadounidense en Bagdad, murieron al menos 18 civiles. Este mismo año empezó la publicación de 250.000 documentos estadounidenses de carácter diplomático. Desde junio de 2012, Assange se escondía en la Embajada de Ecuador en Londres, temiendo la extradición. En la mañana del 11 de abril de 2019, tras ser expulsado del recinto de la embajada, Assange fue detenido a solicitud de EEUU y recluido en la prisión de alta seguridad de Belmarsh, en Londres. En junio de 2022, la entonces titular del Ministerio del Interior británico, Priti Patel, aprobó la extradición del fundador de WikiLeaks a EEUU, después de investigar su caso en la Corte de Magistrados de Westminster y en el Alto Tribunal de Londres. Los juzgados británicos no llegaron a la conclusión de que la extradición de Assange fuera una medida represiva o injusta. En junio de 2023, Assange presentó su última apelación en el Alto Tribunal de Londres, en la que intentó disputar el dictamen del juez Jonathan Swift, quien declinó la apelación presentada por los abogados del periodista contra la orden de extradición.

https://sputniknews.lat/20240216/esto-no-puede-seguir-australia-critica-la-incansable-persecucion-de-assange--1148271979.html

https://sputniknews.lat/20230720/exconsul-ecuatoriano-a-sputnik-no-sorprende-la-participacion-de-la-cia-en-espionaje-a-la-embajada-1141724893.html

eeuu

reino unido

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

eeuu, reino unido, julian assange, wikileaks, 📰 caso del fundador de wikileaks julian assange, extradición , justicia