Rusia llega a la Feria del Libro en Cuba "para propiciar intercambio cultural y literario"

2024-02-20T05:32+0000

2024-02-20T05:32+0000

2024-02-20T05:32+0000

Luego, a partir del mes de marzo, el evento, dedicado a Brasil y a los literatos cubanos Isabel Monal y Francisco López Sacha, celebrará ediciones en todas las provincias y el municipio especial Isla de la Juventud, con el propósito de "combatir el colonialismo cultural que se nos pretende imponer", según refirió en la inauguración el presidente del Instituto Cubano del Libro, Juan Rodríguez.La expositora rusa Anna Chuenkova refirió a Sputnik que este año llegan a la nación caribeña con volúmenes de ficción e históricos, en su mayoría, y una delegación integrada, entre otros, por Serguei Shargunov, periodista, activista social, presidente de las Uniones de escritores y editores de Rusia y diputado a la Duma Estatal de la Asamblea Federal.Asimismo, intervienen en esta feria Román Senchin, prosista, redactor, crítico literario y tres veces galardonado con el premio El gran libro; Yaroslava Pulinóvich, dramaturga, guionista y becaria de la Unión de las personalidades del teatro, y Dmitri Itskóvich, editor, productor y jefe del proyecto editorial Literatura contemporánea de los pueblos de Rusia."Esa editorial es la encargada, en los últimos años, de organizar la participación de profesionales rusos a la feria en Cuba. Nuestra principal misión aquí es propiciar el intercambio cultural y literario entre intelectuales de los dos países", aseveró Chuenkova al frente del stand con textos de autores como Alexey Salnikov, Anna Matveeva, Antón Chéjov, Denis Fonvizin, Máximo Gorki y León Tolstoi.Bajo el lema "Leer es construir identidad", esta edición propone, según el Instituto Cubano del Libro (ICL), unos 3.000.000 volúmenes impresos, 2.000 en versión digital y alrededor de un millar de nuevos títulos en ambos formatos.Puentes bilateralesAl stand del país euroasiático asiste todos los años Nuri Díaz Hernández, traductora de lengua rusa y una de las fundadoras de la denominada Rusística en la mayor de las Antillas, nacida en los albores de 1962, a partir del plan de becas otorgado por el líder de la Revolución Fidel Castro a los trabajadores de la enseñanza y miembros de la brigada de alfabetización Conrado Benítez.Desde entonces, Díaz Hernández es una de las activistas en la promoción de la cultura de la nación euroasiática, mantiene vínculos con la comunidad rusa radicada en la isla y con los denominados "cubachi", internacionalistas soviéticos que prestaron diversos servicios en la nación caribeña desde la década de 1960 hasta 1993.El grupo, en los meses de mayo y junio conmemora la victoria de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) sobre la Alemania nazi en la Gran Guerra Patria y el Día de la Lengua Rusa, designado por la Organización de Naciones Unidas (ONU) como homenaje también al poeta, dramaturgo y novelista Aleksandr Pushkin.La traductora evocó la edición de 2010, que coincidió con el aniversario 50 del restablecimiento de los vínculos entre ambos países, incluyó 3.500 libros de cerca de 300 editoriales, una delegación encabezada por el canciller Serguéi Lavrov y conformada por casi 200 intelectuales, entre ellos, escritores como Leonid Yuzefovich, Alexei Varlámov y Eduard Uspenski.Como parte del programa de este año, los especialistas del GELRU y estudiantes de ese idioma en la Universidad de La Habana tuvieron este lunes 19 de febrero un encuentro en sala A. Pushkin de la Biblioteca Nacional José Martí con los miembros de la delegación a la Feria Internacional del Libro.Tributo a personalidades cubanasEl escritor y profesor Francisco López Sacha (1950), uno de los homenajeados en esta edición de la Feria del Libro, presentó su más reciente volumen Voy a escribir la eternidad, merecedor del Premio Alejo Carpentier de Novela 2023 y alusivo a la añoranza, musicalidad, amor, momentos memorables y cuestionamientos propios.En este sentido, argumentó que "yo maduro muy lentamente el sentido y la estructura de un libro y luego lo materializo, no siento apuro ni presión; ahora mismo estoy en la realización de una novela que se me ocurrió en 1992, sobre un niño que nace sin destino y empieza a perjudicar el camino de los demás, un ser humano con libre albedrío".Autor, entre otros, de El cumpleaños del fuego, Descubrimiento del azul, La división de las aguas y Análisis de la ternura, López Sacha afirmó que "hay que leer siempre porque no solamente nos desarrolla la mente, además, nos permite el contacto con los otros; la lectura es ya un complemento esencial de la condición humana".Sus libros, aseguró el también creador de Pastel flamante, Variaciones al arte de la fuga y Prisionero del Rock and Roll, transmiten la realidad de la mayor de las Antillas, las peculiaridades de su generación y las posibles contribuciones de la cultura cubana a la formación de mejores hombres y mujeres.Historia y literatura en la feriaPor su parte, Ediciones Alejandro, editorial del Centro Fidel Castro Ruz de La Habana, presenta cinco títulos en este evento, entre ellos, Una sola Revolución, que recoge tres documentos medulares de la historia del independentismo en la isla, según comunicó a Sputnik el historiador y director de esa entidad René González Barrios.El libro reúne el Manifiesto del 10 de octubre de 1868, fecha marcada como el comienzo de las luchas por la emancipación del colonialismo español y el texto programático del apóstol José Martí y del general dominicano Máximo Gómez alusivo a la Guerra Necesaria de 1895, epopeya "que debió definir la soberanía de la isla, pero fue interrumpida por Estados Unidos".También contiene La historia me absolverá, autodefensa del líder Fidel Castro ante el juicio en su contra tras los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes en 1953, y que "precisa el programa de la Revolución, implementado de manera inmediata luego del triunfo del 1 de enero de 1959".Entre las propuestas está, además, El arte de gobernar, una aproximación a los métodos y estilos de trabajo del Comandante en Jefe, conformado a partir de entrevistas a colaboradores del dirigente revolucionario, donde narran las características de Fidel como jefe, cómo educaba antes de conceder una misión y su entrega.Completan el catálogo los textos Junto a Fidel, con entrevistas de Elvis Fontaine, investigador del Centro, que compila testimonios de personas vinculadas a él en diferentes momentos de la historia del proceso revolucionario; y la quinta entrega es una obra para los pequeños, confeccionada a partir de la historia detrás de la reconocida foto de Alberto Korda a la niña de la muñeca de palo.Durante la inauguración de la feria el pasado 15 de febrero, la ministra de Cultura de Brasil, Margareth Menezes, aseveró que la asistencia de su país a FIL Cuba 2024, con más de 6.000 libros en español sobre literatura, ciencias sociales y políticas, fortalece el compromiso de estrechar las relaciones en la esfera de la cultura.

