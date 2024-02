https://sputniknews.lat/20240220/ursula-von-der-leyen-hara-menos-dano-como-jefa-de-la-ce-que-de-la-otan-1148383819.html

Ursula von der Leyen "hará menos daño" como jefa de la CE que de la OTAN

BUDAPEST (Sputnik) — Ursula von der Leyen hará menos daño en el puesto de jefa de la Comisión Europea que en el de secretaria general de la OTAN, porque en el... 20.02.2024, Sputnik Mundo

La jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha confirmado que presentará su candidatura para cumplir el segundo mandato en este puesto. El periódico Die Welt, citando fuentes propias, comunicó anteriormente que el canciller de Alemania, Olaf Scholz, a finales de 2023 se pronunció en contra de nombrarla secretaria general de la OTAN, en particular, debido a la actitud "demasiado crítica" de ella hacia Moscú. Según Spöttle, no se vislumbran otros pretendientes a ocupar el puesto de presidente de la Comisión Europea, y es poco probable que Von der Leyen quede relevada como resultado de las elecciones al Parlamento Europeo, pese a los casos de corrupción en que estuvo involucrada. El experto, al mismo tiempo, sostiene que su reelección no impactará en la presión que se ejerce sobre Hungría, señalando que eso dependerá solo de los resultados de las elecciones al Parlamento Europeo. "La presión sobre Hungría depende de la composición del Parlamento Europeo, de si sigue estando en mayoría la izquierda liberal o se produce un cambio en dirección conservadora. Si quedan elegidos los políticos que no critican mucho a Hungría, en articular, en el tema de inmigración, entonces Ursula von der Leyen no podrá hacer mucho contra Hungría", aseveró. El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, declaró en numerosas ocasiones que la política de los dirigentes de la Unión Europea dista mucho de los intereses de la gente sencilla y que es necesario que se produzcan cambios en Bruselas, así como reconoció tener sensación de que tras ciertas decisiones de Bruselas no están los intereses de Europa, sino los de EEUU.

