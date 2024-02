https://sputniknews.lat/20240221/brasil-rechaza-la-busqueda-de-hegemonias-y-pide-profunda-reformulacion-de-la-gobernanza-global-1148424591.html

Brasil rechaza la "búsqueda de hegemonías" y pide "profunda reformulación" de la gobernanza global

Brasil rechaza la "búsqueda de hegemonías" y pide "profunda reformulación" de la gobernanza global

A Brasil no le "interesa vivir en un mundo fracturado", declaró el ministro de Relaciones Exteriores brasileño, Mauro Vieira, y pidió una reforma de la gestión... 21.02.2024, Sputnik Mundo

Vieira remarcó que la gobernanza global "necesita una profunda reformulación" y que las diferencias entre países deben resolverse al amparo del multilateralismo de las Naciones Unidas. El diplomático brasileño también señaló que "no es mínimamente razonable" que el mundo dedique a las ayudas al desarrollo o a paliar los efectos del cambio climático menos del 3% o del 5%, respectivamente, de lo que supone el gasto militar. En este sentido, afirmó que mientras que el norte del mundo está "unido en torno a una alianza militar" (en referencia a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN) el sur del planeta optó por otras formas de cooperación, por lo que las voces de estas regiones "deben ser escuchadas en los foros con cuidado y atención". De acuerdo con el ministro, Brasil está "profundamente preocupado" por la situación internacional en materia de seguridad, pero no entró en detalles sobre los conflictos en Ucrania y Palestina porque, según dijo, las posturas de su Gobierno "son bien conocidas" y ya se han presentado tanto en el Consejo de Seguridad como en la Asamblea de la ONU. Además, pidió a los países del G20 que rechacen públicamente el uso de la fuerza, el espionaje, las sanciones unilaterales o el uso de desinformación en masa y que cambien los focos del debate para buscar respuestas concretas y que adopten medidas "para la construcción de confianza". Finalmente, criticó la "parálisis" del Consejo de Seguridad de la ONU y pidió una profunda reforma de la gobernanza global"Faltan acciones concretas", lamentó el canciller ante sus colegas, remarcando que el combate a la pobreza, la desigualdad o el cambio climático son las guerras que hay que luchar en 2024. La reunión de ministros del G20 se celebra en la Marina da Glória de Río de Janeiro hasta el 22 de febrero. La primera jornada estará dedicada a abordar la coyuntura internacional en general, mientras que al día siguiente los cancilleres se centrarán en propuestas para reformar el sistema de gobernanza global. La cita forma parte de la presidencia brasileña del G20, que culminará con la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno en noviembre, también en Río de Janeiro. Además de los países del G20, Brasil invitó a la reunión de cancilleres de esta semana a los países del Mercosur que no forman parte del grupo (Uruguay, Paraguay y Bolivia), a los países de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP) y a los de la Organización del Tratado de Cooperación Económica (OTCA), por lo que en total hay más de 40 delegaciones en la cita. El G20 está integrado por Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, la India, Indonesia, Italia, Japón, México, Rusia, Reino Unido, Sudáfrica y Turquía, más la Unión Europea como bloque. Sus miembros representan el 85% del producto bruto global, el 75% del comercio internacional y dos tercios de la población del planeta.

