¿Cómo el liderazgo de Brasil del G20 puede beneficiar a los 'países periféricos'?

El 1 de diciembre, Brasil asume la presidencia del G20. Para el presidente Luiz Inacio Lula da Silva, es extremadamente importante que los líderes de las 20...

Los objetivos de Brasil fueron descritos por el presidente Lula y por el ministro de Hacienda, Fernando Haddad, durante la reunión de instalación de la Comisión Nacional del G20, el 23 de noviembre. Para ellos, los tres aspectos están interconectados y la solución pasará por el reposicionamiento de Brasil en el escenario geopolítico internacional, con la nación liderando un proceso de "reglobalización sostenible".¿Cuáles son las contribuciones del G20 a la economía mundial?En entrevista con Sputnik, varios expertos aclararon que los objetivos de Brasil están alineados con los del G20, foro internacional de cooperación económica que reúne a autoridades políticas, económicas y financieras de las 20 mayores economías del mundo, además de la Unión Africana y la Unión Europea (UE).De acuerdo con Williams Goncalves, doctor en sociología y profesor de relaciones internacionales de la Universidad Estatal de Río de Janeiro (UERJ), el G20, tal como existe hoy, ganó mucha importancia luego de la crisis económica de 2008 y con el auge de los países periféricos, que "comenzaron a reclamar el derecho a discutir ciertas cuestiones globales"."Hasta cierto punto, este papel de discutir cuestiones globales estaba en manos del grupo de los siete. Los líderes de estos países se reunían y elaboraban las directrices del capitalismo a escala mundial. Ahora, el G7 ya no tiene esta importancia y el G20 se convirtió en el grupo más importante", declaró.¿Cuál es la propuesta de Brasil en su liderazgo del G20?Ana Prestes, socióloga, analista internacional y doctora en ciencias políticas en la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG), subraya que la presidencia brasileña del G20 reflejará la dirección que el Gobierno brasileño tomó en materia de relaciones exteriores, ya que desde el discurso de Lula en la Asamblea General de la ONU, cuyo tono fue "buscar la justicia, combatir la desigualdad y la sostenibilidad" y fortalecer el Sur Global, "ya se han realizado 15 viajes internacionales", informó.Para el profesor de relaciones internacionales, esta alineación de objetivos significa que el liderazgo de Brasil en el foro económico tendrá una gran importancia geopolítica, ya que pondrá de relieve aún más cuestiones que antes se debatían en bloques más pequeños, como los BRICS. "El objetivo es crear un nuevo orden internacional", subrayó.Goncalves destaca que tanto el G20 como el BRICS "defienden la democratización de las relaciones internacionales, el reconocimiento de la multipolarización y su importancia".Los objetivos de Brasil, tanto en su política exterior como en su presidencia del G20, fueron resumidos por Haddad durante la ceremonia de apertura de la Comisión Nacional. "Estamos proponiendo que Brasil lidere una especie de reglobalización sostenible, desde el punto de vista social y medioambiental", afirmó.De acuerdo con Ana Prestes, Brasil hoy, con su economía, basada en las exportaciones primarias y una fuerte desindustrialización, no está posicionado para ser un "líder" en este proceso, descrito por Haddad. "Lo que se ha discutido bajo el término reglobalización es el liderazgo chino, en contraposición al liderazgo norteamericano, británico y europeo", señaló.Sin embargo, declara la socióloga, Brasil puede ser "un líder global en la promoción de proyectos y experiencias reales de transición energética y un ejemplo de sostenibilidad para el mundo".¿Cuándo se celebrará la cumbre del G20 en Brasil?Brasil ocupará por primera vez la presidencia rotatoria del G20 el 1 de diciembre y permanecerá al frente del bloque hasta el 30 de noviembre de 2024. El país será, por tanto, responsable de la próxima cumbre del G20, prevista para los días 18 y 19 de noviembre en Río de Janeiro.Con la fuerza de las agendas medioambientales, la desigualdad y el nuevo orden global, una de las vías para lograr el protagonismo de Brasil en el nuevo proceso de globalización pasa por la reforma de los mecanismos de gobernanza mundial, ya sean políticos, como el Consejo de Seguridad de la ONU, o financieros, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI).Para Haddad, en los próximos años se producirá "una movilización masiva de recursos internacionales que deben venir principalmente del norte global hacia el sur global" para impulsar este proceso de sostenibilidad económica, política, social y climática.De acuerdo con Ana Prestes, como presidente del G20, Brasil tiene fuerza para liderar un debate sobre estos recursos y sobre las metas de transición energética. En 2015, explica la socióloga, durante la COP21 de París, se acordó un fondo anual de 100.000 millones de dólares estadounidenses de los países ricos a los países pobres para establecer medidas de freno y adaptación al cambio climático.Williams Goncalves destaca el papel de las instituciones financieras creadas en virtud de los acuerdos de Bretton Woods en estos procesos de gobernanza. Para él, el Nuevo Banco de Desarrollo (NBD) y los acuerdos de la Reserva Contingente de los BRICS aparecen como alternativas poderosas, capaces de "promover el desarrollo de la periferia y, por lo tanto, reducir las desigualdades entre Estados y las desigualdades sociales dentro de los países".El profesor de la UERJ explica que, sin embargo, estos procesos políticos llevan tiempo y no ocurren de la noche a la mañana.

