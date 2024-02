https://sputniknews.lat/20240221/tucker-carlson-critica-a-los-que-acusan-a-rusia-de-la-muerte-de-navalni-1148414070.html

Tucker Carlson critica a los que acusan a Rusia de la muerte de Navalni

Tucker Carlson critica a los que acusan a Rusia de la muerte de Navalni

MOSCÚ (Sputnik) — El periodista estadounidense Tucker Carlson calificó de idiotas a los que creen que Rusia supuestamente está implicada en la muerte de Alexéi... 21.02.2024, Sputnik Mundo

"Son idiotas. No saben nada en realidad", dijo Carlson en una entrevista con el medio Blaze. El periodista subrayó que a él no le interesó la personalidad de Navalni. Navalni, condenado por malversación, fraude y fundación de una organización terrorista entre otras cosas, falleció el 16 de febrero en un centro penitenciario situado en el noroeste de Rusia. Según las autoridades penitenciarias, el recluso comenzó a sentirse mal tras un paseo y se desmayó. Los médicos de la prisión acudieron de inmediato a prestarle asistencia pero el individuo no reaccionó. De acuerdo con las primeras informaciones de una fuente de la televisión local, el reo falleció por un trombo. Actualmente se realizan los procedimientos establecidos para esclarecer las causas de su muerte. Algunos políticos europeos y estadounidenses se apresuraron a responsabilizar a las autoridades de Rusia por el fallecimiento de Navalni sin esperar el informe forense y los resultados de la investigación en curso. A su vez, el Kremlin considera inaceptables ese tipo de pronunciamientos antes de la publicación de la información real a ese respecto.

