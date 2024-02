https://sputniknews.lat/20240221/boris-johnson-intento-cobrar-1-millon-de-dolares-a-tucker-carlson-para-dejarse-entrevistar-1148409598.html

Boris Johnson intentó cobrar 1 millón de dólares a Tucker Carlson para dejarse entrevistar

Boris Johnson intentó cobrar 1 millón de dólares a Tucker Carlson para dejarse entrevistar

El periodista estadounidense Tucker Carlson dijo que el exprimer ministro del Reino Unido Boris Johnson le solicitó un millón de dólares para concederle una... 21.02.2024, Sputnik Mundo

"Se sabe que lo estamos haciendo [entrevistando al presidente Putin], y un tipo llamado Boris Johnson me denunció inmediatamente... Así que solicité una entrevista con Boris Johnson", dijo Carlson en una entrevista con el medio estadounidense TheBlaze. Putin no solicitó un millón de dólares para participar en una entrevista, contrastó Carlson, describiendo a Johnson como alguien "mucho más sórdido" que Putin.A principios de febrero de este año, el presidente de Rusia Vladímir Putin ofreció una entrevista a Tucker Carlson en la que el jefe de Estado habló profusamente sobre el conflicto ucraniano, los sabotajes contra los gasoductos Nord Stream, la expansión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y otros temas de relevancia internacional. Casi al finalizar la conversación, Carlson le preguntó a Putin si considera que el presidente ucraniano Volodímir Zelenski tiene la libertad de negociar una solución al conflicto, a lo que el mandatario ruso señaló que existen distintos factores que dificultan la posición del líder del país eslavo, empezando por el poder que ejercen los neonazis en esa nación. A ello se suma el apoyo inquebrantable de Occidente, liderado por Estados Unidos, a todo aquel que se aponga a Rusia. Con todo, Putin recordó las negociaciones de Estambul, en donde se llegó a un acuerdo significativo. Hasta que el entonces primer ministro británico Boris Johnson disuadió a Zelenski de aceptar la paz. "Y después de eso, el señor presidente de Ucrania emitió un decreto que prohíbe negociar con nosotros", señaló Putin.Las declaraciones de Arajamia se produjeron después de que Putin revelara que Moscú y Kiev habían firmado un proyecto de acuerdo sobre neutralidad permanente y garantías de seguridad para Ucrania en las conversaciones de marzo de 2022 organizadas por Turquía en medio de la operación militar especial rusa. Sin embargo, en cuanto Rusia retiró sus tropas de las inmediaciones de Kiev como gesto de buena voluntad, el país eslavo incumplió el acuerdo de paz, subrayó Putin en ese entonces. Antes, el presidente ruso reiteraba que Moscú nunca había abandonado las negociaciones de paz con Ucrania y recordó que fue Ucrania, y no Moscú, quien anunció públicamente que se rechazó del proceso de negociación.

