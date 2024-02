https://sputniknews.lat/20240214/la-entrevista-de-putin-con-tucker-carlson-supera-las-200-millones-de-reproducciones--1148217436.html

La entrevista de Putin con Tucker Carlson supera las 200 millones de reproducciones

La entrevista de Putin con Tucker Carlson supera las 200 millones de reproducciones

La entrevista con el presidente de Rusia, Vladímir Putin, realizada por el periodista estadounidense Tucker Carlson ya superó los 200 millones de... 14.02.2024, Sputnik Mundo

2024-02-14T01:48+0000

2024-02-14T01:48+0000

2024-02-14T01:48+0000

internacional

tucker carlson

política

vladímir putin

ucrania

eeuu

x (red social)

youtube

fox news

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e8/02/09/1148104183_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c4d252edd063f0caf9cbc1b7919e48c3.jpg

A apenas cinco días de haber sido transmitida, la entrevista entre el periodista estadounidense y el mandatario ruso alcanzó ya las 200 millones de reproducciones en la red social propiedad de Elon Musk. Además, al 13 de febrero, la publicación en la cuenta oficial de Tucker Carlson en X cuenta ya con 308 mil repots y 1 millón de me gusta. Mientras que en Youtube, la misma entrevista ya suma más de 16 millones de vistas y 891.000 "me gusta". Carlson entrevistó el 6 de febrero a Putin y declaró que lo está haciendo porque "la mayoría de los estadounidenses no están informados" sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania y "no tienen ni idea de lo que está sucediendo en esta región".Aparte de eso, denunció intentos de la Casa Blanca de impedir la entrevista y aseguró que no recibe dinero de ningún gobierno u organización.Si bien Carlson señaló que desde el inicio de la crisis ucraniana los países occidentales solo entrevistaron al mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, y no de manera objetiva, convirtiéndolo todo en "propaganda gubernamental", agregó que su equipo también ha solicitado una entrevista con Zelenski.Carlson, de 54 años, es conocido por ser un expresentador estrella de Fox News.

https://sputniknews.lat/20240213/tucker-carlson-es-claro-que-ucrania-no-puede-derrotar-a-rusia-ni-con-los-millones-de-occidente-1148192294.html

https://sputniknews.lat/20240209/la-entrevista-de-putin-a-carlson-busca-romper-el-bloqueo-informativo-en-occidente-1148103942.html

ucrania

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

tucker carlson, política, vladímir putin, ucrania, eeuu, x (red social), youtube, fox news