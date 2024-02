https://sputniknews.lat/20240222/canciller-argentina-llama-a-que-la-crisis-en-ucrania-no-afecte-la-relacion-comercial-con-rusia-1148440521.html

La canciller argentina llama a que la crisis en Ucrania "no afecte la relación comercial con Rusia"

La canciller argentina llama a que la crisis en Ucrania "no afecte la relación comercial con Rusia"

La crisis en Ucrania no debe afectar la relación comercial entre Moscú y Buenos Aires, declaró en una entrevista con Sputnik la ministra argentina de... 22.02.2024, Sputnik Mundo

Asimismo, Mondino no excluyó una reunión entre los presidentes de Argentina y Rusia, Javier Milei y Vladímir Putin, respectivamente."Supongo que sí", dijo al comentar si es posible tal encuentro.La canciller argentina subrayó que "la diplomacia y la cortesía nunca se pierden, aunque tengamos opiniones diferentes".A finales de 2023, Javier Milei ganó las elecciones presidenciales argentinas. Durante su campaña electoral, manifestó su intención de centrar la política exterior en EEUU e Israel y abogó por rechazar la cooperación con China, Brasil y Rusia. Asimismo, las nuevas autoridades del país rechazaron la adhesión de Argentina al grupo BRICS. Sin embargo, tras asumir la presidencia, Milei suavizó su postura en varios temas.El embajador ruso en Argentina, Dmitri Feoktístov, declaró antes a Sputnik que desde la Administración presidencial aseguraron que no revisarían los acuerdos bilaterales, incluidos los comerciales y económicos, con Rusia.Mientras Rusia, consideró el embajador, está interesada en fortalecer los lazos con Argentina, en particular, considera prometedora la cooperación en materia de energía, incluida la nuclear, la minería, la construcción de ferrocarriles, la pesca, las tecnologías de la información y las comunicaciones y el suministro de fertilizantes.

