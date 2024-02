https://sputniknews.lat/20240222/conflicto-israelpalestina-un-conflicto-profundamente-racista-1148458734.html

Conflicto Israel–Palestina: "Un conflicto profundamente racista"

Según 'The Washington Post', la administración Biden trabaja, junto a un pequeño grupo de socios en Oriente Medio, en un detallado plan integral para lograr... 22.02.2024

Rehenes vs prisionerosDe acuerdo a datos que maneja el periódico, el plan sería anunciado en las próximas semanas, mientras EEUU, Catar y Egipto se ocupan de la mediación de las negociaciones para lograr un alto el fuego en la Franja de Gaza, y la liberación de los rehenes que permanecen en manos de Hamás.Se prevé, siempre según el medio estadounidense, que un alto al fuego inicial que se prolongue por al menos seis semanas, daría tiempo para hacer público el plan, conseguir apoyo adicional, y dar los primeros pasos hacia su implementación, incluida la formación de un Gobierno provisional palestino."Además hay que tener en cuenta que Israel no es autoridad para detener a ningún palestino. Los posibles delitos que han podido cometer los palestinos debería juzgarlo la propia autoridad palestina, y no Israel. Como por ejemplo hace Israel: todos los días vemos en directo cómo soldados o colonos sionistas asesinan impunemente a palestinos, y no son juzgados ni condenados, salvo casos muy extraños, y además con condenas realmente leves. Toda esta historia es de un doble rasero, […] no tiene ninguna lógica. La única lógica es la propia de personas que son racistas, colonialistas, y piensan que hay un grupo humano que es mejor que otros, que es un pensamiento que debería estar absolutamente desterrado de cualquier sociedad humana que se llame como tal", sentencia Martínez.

