https://sputniknews.lat/20240222/lavrov-aboga-por-atraer-a-asociaciones-de-integracion-del-sur-global-al-trabajo-del-g20-1148434608.html

Lavrov aboga por atraer a asociaciones de integración del Sur Global al trabajo del G20

Lavrov aboga por atraer a asociaciones de integración del Sur Global al trabajo del G20

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — Los países del G20 deberían atraer a grandes asociaciones de integración del Sur Global para que participen plenamente en el trabajo... 22.02.2024, Sputnik Mundo

2024-02-22T01:05+0000

2024-02-22T01:05+0000

2024-02-22T01:05+0000

internacional

serguéi lavrov

g20

onu

sur global

rusia

brasil

política

ministerio de relaciones exteriores de brasil

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e8/02/13/1148371120_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ebbe74f8ffe3de75ea19de4e0368a6c6.jpg

"El año pasado, en la cumbre de líderes en Nueva Delhi, acordamos que el fortalecimiento de las instituciones globales debería realizarse por medio del aumento de la voz de los países en desarrollo de la Mayoría Mundial. La Unión Africana se ha unido a nuestras filas. Creo que no debemos detenernos allí y necesitamos hacer que las principales estructuras de integración de otras regiones del Sur Global participen equitativamente en nuestro trabajo", dijo Lavrov en la sesión plenaria del G20. Al mismo tiempo, puso en tela de juicio la posibilidad de que el G20 pueda encontrar soluciones para todos los desafíos y amenazas a la seguridad global. "Es importante reafirmar que los bancos y fondos globales no deberían financiar objetivos militaristas y regímenes agresivos, sino países necesitados en aras del desarrollo sostenible", puntualizó. Detalló que "esta sería la contribución del G20 –en su área de responsabilidad– a la creación de condiciones materiales para encontrar maneras de resolver los conflictos a través de una diplomacia inclusiva respetando el papel central del Consejo de Seguridad de la ONU, y no a través de formatos cerrados y fórmulas basadas en ultimátums".

https://sputniknews.lat/20240221/visita-de-lavrov-a-america-latina-muestra-que-rusia-tiene-una-gran-puerta-de-entrada-en-la-region-1148427479.html

https://sputniknews.lat/20240221/lavrov-llega-a-brasil-para-asistir-a-la-reunion-ministerial-del-g20-1148413638.html

sur global

brasil

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

serguéi lavrov, g20, onu, sur global, rusia, brasil, política, ministerio de relaciones exteriores de brasil