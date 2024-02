https://sputniknews.lat/20240221/visita-de-lavrov-a-america-latina-muestra-que-rusia-tiene-una-gran-puerta-de-entrada-en-la-region-1148427479.html

Visita de Lavrov a América Latina muestra que "Rusia tiene una gran puerta de entrada" en la región

La visita del ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, a Latinoamérica y las diversas actividades realizadas en ella, muestran que Moscú tiene grandes... 21.02.2024, Sputnik Mundo

En este tenor, el experto en temas internacionales David García Contreras expuso que el funcionario ruso, quien tiene una amplia trayectoria diplomática, y Moscú, son ejemplo de cómo se puede negociar y alcanzar puntos en común en diversos temas."Rusia posee una ágil diplomacia, lo que mantiene su presencia en diferentes continentes. América Latina es una de sus regiones prioritarias; ahí está reforzando a sus aliados y su presencia está rindiendo frutos", detalló en una charla para este medio.El canciller ruso realiza un viaje por América Latina desde el 19 de febrero y concluirá el 22 de febrero. Lavrov ya visitó Cuba y Venezuela, donde se reunió con sus pares de esos países y con los mandatarios locales, Miguel Díaz-Canel y Nicolás Maduro, respectivamente y posteriormente arribó a Brasil, donde participa en el encuentro de ministros de Exteriores de las naciones que conforman el G20.Otras perspectivas sobre problemas mundialesEn entrevista para Sputnik, la doctora Sandra Kanety, académica del Centro de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), estimó que no es casualidad que, durante la visita de Lavrov a La Habana y a Caracas abordara temas como la mediación en la Franja de Gaza o la situación en el Esequibo.Acerca de las tensiones de Guyana y Venezuela por el diferendo territorial en el Esequibo, Kanety puntualizó que se puede leer en dos vertientes: una muestra de apoyo para solucionar el conflicto, pero también la postura de Moscú en caso de que este tema se discuta ante Naciones Unidas.De igual manera, en esa visita, la experta rescató que los encuentros sostenidos entre el canciller ruso con funcionarios venezolanos y con el mandatario Nicolás Maduro son una señal de unión ante el golpeteo de Washington."Quieren dar a entender al mundo, que hay un cierto foro de denuncias contra Occidente, entiéndase Estados Unidos y algunos países europeos. En este sentido, Maduro podrá aprovechar cualquier oportunidad para obtener el respaldo frente a las políticas intervencionistas" de Washington, subrayó Kanety.¿Nuevos integrantes en los BRICS?La cercanía de Rusia, que encabeza el bloque de los BRICS, con Cuba y Venezuela, es en ámbitos económicos y de cooperación bilateral, y formar parte de ese grupo es un tema que se ha puesto sobre la mesa en esta gira de Lavrov; por ejemplo, Nicolás Maduro aseguró esta semana que Venezuela estará "muy pronto" dentro de esta organización.Al respecto, López Almejo, quien también es investigador por el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt) de México, estimó que el primero que ingresaría al bloque sería Venezuela.Caracas, "incluso si lo vemos de forma pragmática, hasta les conviene a los BRICS por su capacidad energética y por su antagonismo natural frente a EEUU", analizó.Mientras que García Contreras, quien es secretario técnico de la carrera de relaciones internacionales en la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón de la UNAM, vaticinó que ambas naciones latinoamericanas tienen una gran posibilidad de sumarse al bloque en un corto tiempo.México y el futuro del vínculo Rusia-América LatinaEn el encuentro de ministros de Exteriores de las naciones que del G20, el canciller ruso sostuvo una reunión con su par mexicana, Alicia Bárcena. En ella, estuvieron acompañados por la sherpa para el grupo, Jennifer Feller, y el director general para América del Sur, Pablo Monroy Conesa.Al respecto, los analistas vislumbraron la posibilidad de un viaje de Lavrov al territorio mexicano, pero con ciertas limitantes derivadas de la vecindad geográfica y económica de la nación latinoamericana con Estados Unidos."Podría suceder, sobre antes de que [Andres Manuel] López Obrador se vaya [de la Presidencia]. Sin embargo, representaría un abierto desafío a Washington, con quien AMLO ha sabido manejar una muy buena relación, incluso con dos gobiernos antagónicos, como son el de Donald Trump y el de Joe Biden", indicó López Almejo.En este sentido, García Contreras reflexionó que esta medida podría causar rispidez no solo entre EEUU y México, sino a nivel interno. No obstante, resalta las labores y temas que tienen en común Moscú y el país latinoamericano en eventos internacionales.Acerca del futuro de la relación entre Rusia y América Latina, Kanety expuso que Moscú cuenta con un buen panorama a desenvolver, debido a su poder diplomático.

