https://sputniknews.lat/20240105/mexico-necesita-diversificar-sus-relaciones-que-le-falta-para-ser-un-socio-mas-cercano-a-rusia-1147125071.html

"México necesita diversificar sus relaciones": ¿qué le falta para ser un socio más cercano a Rusia?

"México necesita diversificar sus relaciones": ¿qué le falta para ser un socio más cercano a Rusia?

México y Rusia tienen una sólida relación de larga data, misma que ha atravesado todo tipo de acontecimientos políticos, económicos y sociales. En la... 05.01.2024, Sputnik Mundo

2024-01-05T14:03+0000

2024-01-05T14:03+0000

2024-01-05T14:03+0000

américa latina

💬 opinión y análisis

méxico

rusia

serguéi lavrov

vladímir putin

brasil

fertilizantes

sputnik v (vacuna)

moscú

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e8/01/04/1147123838_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_bbd6d22e2c2f4de332339a0303001868.jpg

Sin embargo, México no es el principal socio comercial de Moscú en América Latina. A finales de 2023, el canciller ruso, Serguéi Lavrov, señaló que Brasil es quien ocupa ese peldaño. Las áreas clave para su vínculo son la industria química, agricultura, energía y el uso pacífico del espacio. En entrevista para Sputnik, la doctora Sandra Kanety, académica del Centro de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señala que es relevante para el país latinoamericano trabajar aún más en esta relación.Esto podría transformarse de manera lenta, ya que la cercanía no solo económica, sino geográfica de México con Estados Unidos es insustituible."[El Gobierno mexicano] está atado a una serie de acuerdos económicos, como el T-MEC (Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá), o pactos en materia de temas importantes, como seguridad, migración, armamento o combate al narcotráfico", estima. "Si bien EEUU es una potencia en decadencia, todavía mantiene un poder relevante en el orden internacional, lo que limita a México a establecer relaciones de gran peso con países que, de alguna u otra manera, han estado en contra de los intereses de Washington, como Rusia", expone.En este sentido, el doctor en economía por la UNAM Óscar Rojas expone en una charla para este medio que si bien la proximidad de EEUU puede ser un gran obstáculo para México, el país ha sido inteligente para tejer relaciones con naciones fuera de Occidente.En México "se tiene esta noción clara de la no exclusividad, es decir, que aunque uno está cerca geográficamente y nuestras economías están muy entreveradas, no significa que el Estado mexicano asume de inmediato la estrategia geopolítica estadounidense. Al contrario, se ha visto con plena claridad esta necesidad de la diversificación", afirma.Los intercambios actualesEn abril del año pasado, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, señaló que el comercio entre su nación y México fue de alrededor de 4.000 millones de dólares durante 2022. Además, se registró un incremento en la exportación de café mexicano y productos relacionados, así como de diversas frutas y nueces."Nosotros producimos urea ya en nuestras plantas, pero no es suficiente. De modo que sí hay una importación este año. Insisto: es el país de donde más importamos por la calidad, y sobre todo porque hay un antecedente de compra histórica con Rusia", aseveró en una entrevista exclusiva para Sputnik.La Secretaría de Economía mexicana expone en su sitio web que en 2022 los abonos minerales o químicos nitrogenados representaron el 21,8% de las adquisiciones de la nación latinoamericana a Moscú, mientras que los abonos minerales o químicos con elementos fertilizantes como el nitrógeno, fósforo y potasio forjaron el 12,8% de las compras.Pero esto no es todo. La cooperación también se observa en el ámbito de la salud, específicamente a través de las vacunas contra el COVID-19.Tan solo en noviembre pasado, la Secretaría de Salud mexicana recibió más de un millón de dosis de Sputnik V, el antígeno ruso ante el coronavirus. El primer cargamento fue de 600.000 inyecciones y el segundo de 592.000. Estas dosis son aplicadas a las personas durante la campaña nacional de vacunación contra la influenza y el virus, actualmente vigente y que concluirá el 31 de marzo.Áreas de oportunidad entre nacionesLos expertos coinciden en que los cambios en la geopolítica actual en el mundo, donde se vislumbra un mundo multipolar y con una tendencia a la desdolarización, abre la puerta para que México y Rusia puedan aumentar sus intercambios comerciales y estrechar su lazo diplomático.Esto también se debe a la postura que el Gobierno mexicano ha tenido ante eventos como la operación militar especial desplegada por Rusia en Ucrania desde hace ya casi dos años."También se ha pronunciado en contra de que se expulse a Moscú de organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) o del propio Consejo de Seguridad. México, de manera muy inteligente, ha mantenido en esta relación frente a Rusia, con una postura constitucional de no intervención, de autodeterminación de los pueblos, de la solución pacífica de controversias", reflexiona Kanety.La experta, profesora en la UNAM, reitera que la cooperación entre ambas naciones puede darse de manera más próxima al realizar intercambios científicos, educativos y médicos, cuestión que también puede replicarse con otras naciones.En este tenor, Rojas considera que rubros como el de energía pueden potencializarse, pero esto dependerá de las necesidades de estos países. Sin embargo, hay algunos aspectos a tomar en cuenta, como la lejanía espacial."Esto no quiere decir que México no pueda involucrarse en el posicionamiento [del sur global] y, mediado por la estructura de los BRICS, podría generar otros canales de entendimiento entre las naciones", estima. "Hasta ahora, lo más importante está hecho, es decir, que ante la presión que se vivió por parte de EEUU hacia nuestro país para romper relaciones, no se hizo. Por otro lado, Rusia también entiende que México está en la batalla por la soberanía económica, porque llevamos años sometidos a políticas exteriores", indica.

https://sputniknews.lat/20181017/alimentos-construccion-energia-claves-para-comercio-mexico-rusia-1082801336.html

https://sputniknews.lat/20231209/el-jaque-mate-de-putin-como-rusia-contrarresta-estrategicamente-la-presion-economica-occidental-1146415590.html

https://sputniknews.lat/20230906/ante-la-economia-volatil-de-eeuu-como-le-afectara-a-mexico-hacia-las-elecciones-de-2024-1143395903.html

méxico

brasil

moscú

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Angélica Ferrer https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/09/1e/1144271345_156:0:556:400_100x100_80_0_0_734a198c90be25a5368e6422a3223d4b.jpg

Angélica Ferrer https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/09/1e/1144271345_156:0:556:400_100x100_80_0_0_734a198c90be25a5368e6422a3223d4b.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Angélica Ferrer https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/09/1e/1144271345_156:0:556:400_100x100_80_0_0_734a198c90be25a5368e6422a3223d4b.jpg

💬 opinión y análisis, méxico, rusia, serguéi lavrov, vladímir putin, brasil, fertilizantes, sputnik v (vacuna), moscú, eeuu, política