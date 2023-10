https://sputniknews.lat/20231027/secretario-de-agricultura-de-mexico-la-relacion-con-rusia-es-historica-y-de-fraternidad--video-1145121092.html

Secretario de Agricultura de México: la relación con Rusia es histórica y de fraternidad | Video

La relación comercial entre México y Rusia es histórica y se ha fortalecido en diversos ámbitos, especialmente en el sexenio del presidente Andrés Manuel López... 27.10.2023, Sputnik Mundo

Villalobos Arámbula expone que, prueba de ello, es el intercambio existente de productos como el tequila y los cárnicos mexicanos, así como los granos y fertilizantes rusos. En ese sentido, refiere que, en lo que va de 2023, se han importado poco más de 2 millones de toneladas de fertilizantes, especialmente del tipo nitrogenados. De acuerdo con el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), durante el primer semestre del año en curso, Rusia abarca el 46% del total de adquisiciones mexicanas de fertilizantes. En el conteo le siguen China y Estados Unidos. Los datos arrojados en los últimos meses van en línea con el buen desempeño de la relación bilateral. La Secretaría de Economía mexicana expone en su sitio web que, en 2022, los abonos minerales o químicos nitrogenados representaron el 21,8% de las adquisiciones de la nación latinoamericana a Moscú, mientras que los abonos minerales o químicos con elementos fertilizantes como el nitrógeno, fósforo y potasio representaron el 12,8% de las compras.Y un año antes, en 2021, México importó el 62% de sus requerimientos de fertilizantes. Rusia representó el 27% de las importaciones totales. Estos datos indican la fuerte dependencia que tiene el país latinoamericano de mercados extranjeros.Entrevistado por Sputnik en la sede de la dependencia federal, ubicada en la Ciudad de México, el secretario del gabinete de López Obrador afirma que las sanciones impuestas por Occidente a Rusia por la operación militar especial en Ucrania no han afectado en ningún ámbito el vínculo bilateral. "No hemos tenido ninguna disminución en nuestra relación comercial. Prueba de ello es [lo vinculante] al fertilizante de nitrogenado. De modo que eso no se percibe (...); no es un tema para el país", puntualiza.Los datos sustentan esto. Según cifras del Gobierno mexicano, recogidas por la Embajada de México en Moscú, el comercio bilateral ascendió a 2.450 millones de dólares en 2022.En ese periodo, las exportaciones mexicanas fueron de 122 millones de dólares (76% menos frente a 2021), mientras que las importaciones procedentes de Rusia fueron de 2.328 millones de dólares (un aumento del 3% frente a 2021).Un vínculo con miras al futuroPara el funcionario federal mexicano, el acercamiento entre México y Rusia se ha dado dentro y fuera de sus territorios a través de espacios como el G20 o el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés).Villalobos Arámbula señala que el vínculo bilateral puede mejorar más con herramientas que impulsen no solo al sector agrícola de ambas naciones, sino al de todo el mundo. Sobre el acercamiento mexicano con naciones más allá de Estados Unidos—el principal socio comercial del país latinoamericano—, el secretario de Agricultura destaca que el Gobierno de López Obrador es abierto al ampliar sus relaciones y, muestra de ello, son los vínculos que las autoridades mexicanas han conseguido con naciones árabes, asiáticas, latinoamericanas y europeas."Ocupamos el séptimo lugar exportador de alimentos agropecuarios, pesqueros y acuícolas del mundo. Eso se debe precisamente a que nuestra estrategia de diversificación de productos de la agricultura, en su sentido más amplio, hoy en día se distribuyen y comercializan en 191 países (...). Además, [tenemos] el onceavo lugar mundial en producción de alimentos", pondera.Un tema que atañe a todosVillalobos Arámbula asegura que la seguridad alimentaria puede ser garantizada en la región latinoamericana y el resto del mundo si los países más desarrollados ayudan a los más desfavorecidos. También dice que uno de los eventos globales que puede modificar la producción y distribución de los alimentos es el cambio climático, por lo que deben existir nuevas estrategias para llevar a cabo las tareas agrícolas."Considero que esta agricultura que practicamos hasta estos días está en su fase final. Estamos en [las actividades] con base en una actitud o una actividad extractiva, con muy poco cuidado del manejo adecuado de los recursos (...) y sin tomar en cuenta el costo del agotamiento de los recursos. Ahora nos dirigimos hacia una agricultura más consciente respecto a cuáles son los costos reales, desde el punto de vista del agotamiento, de los [bienes] naturales para producir los alimentos", abunda el secretario de Agricultura de México.Además, considera que, tanto los productores de insumos como las nuevas generaciones, marcarán la pauta para que mejore la situación alimentaria global.De acuerdo con el informe Panorama de la seguridad alimentaria y nutricional 2022, realizado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la región latinoamericana tiene aún retos a vencer. El 22,5% de las personas en América Latina y el Caribe no cuenta con los medios suficientes para acceder a una dieta saludable."La falta de acceso económico o asequibilidad de una dieta saludable observada en toda la región también está asociada a diferentes indicadores socioeconómicos y nutricionales. El informe presenta una clara relación con variables, como el nivel de ingresos de un país, la incidencia de la pobreza y el nivel de desigualdad", retoma la Organización Panamericana de la Salud (OPS).En el caso de México, la población en seguridad alimentaria pasó de 74 millones 863.800 personas a 85 millones 185.800 entre 2018 y 2022, según cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Y aunque la cifra disminuyó, aún hay millones de mexicanos en inseguridad alimentaria. Por ejemplo, el grupo con carencia severa de alimentos fue de 8.189.000 en 2022, lo cual es 2.073.000 personas menos respecto a 2018.El impulso alimentarioPara sustentar la seguridad alimentaria del país, México sigue tres ejes: mayor eficiencia en la capacidad productiva; una agricultura más responsable en el cuidado de recursos como el agua o el suelo, y adaptación de las técnicas según las particularidades de cada región, asegura el secretario. Para conseguir cada uno de esos puntos, dice, se combinan la innovación tecnológica y la reutilización de prácticas que, desde hace siglos, existen en el campo mexicano. Según él, también se toman en cuenta los requerimientos de cada agricultor.Sin embargo, estima Villalobos Arámbula, las tareas que se han hecho hasta el momento muestran que México podrá garantizar la producción de alimentos para las próximas generaciones, "siempre y cuando sigamos sustentando estas políticas" en los temas referidos.Para este 2023, se prevé que México rebase los 300 millones de toneladas de producción de alimentos, que sería una cifra histórica para la nación.Prueba del avance que se tiene en la materia en el país latinoamericano fue la distribución de comestibles durante la pandemia de COVID-19, periodo en el que el abasto de comida siempre estuvo asegurado. "La población se preocupó [por su alimentación] y esa posición perdura dentro de las familias porque tristemente uno aprende de estas circunstancias, se puso más atención al tema. Eso ha ayudado mucho a que la agricultura se vea favorecida porque hay una demanda importante de productos de muy buena calidad, sobre todo hortalizas, verduras, frutas y carnes", concluye.

