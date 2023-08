https://sputniknews.lat/20230819/mexico-va-contra-las-grasas-trans-en-los-alimentos-que-son-y-por-que-son-tan-daninas-1142808665.html

México va contra las grasas trans en los alimentos: ¿qué son y por qué son tan dañinas?

México va contra las grasas trans en los alimentos: ¿qué son y por qué son tan dañinas?

Las grasas trans son parte de la dieta en México y el mundo. Están en la mayoría de la comida que consume la población mundial y hasta en platillos típicos de... 19.08.2023, Sputnik Mundo

2023-08-19T18:00+0000

2023-08-19T18:00+0000

2023-08-19T18:00+0000

sputnik explica

grasas trans

💗 salud

méxico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/08/12/1142804557_0:251:3092:1990_1920x0_80_0_0_2d2782f52c9510dabbff2c0287474f00.jpg

En febrero pasado, el pleno de la Cámara de Diputados mexicana (Cámara baja) aprobó el dictamen donde se agrega el artículo 216 bis a la Ley General de Salud. En el apartado se establece que aceites y grasas comestibles, así como alimentos y bebidas no alcohólicas tendrán prohibido tener más de 2% de estos químicos.Tras esta votación, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dijo que esta medida, sumada a la del etiquetado frontal que muestra cuáles son los elementos que prevalecen en un producto, pueden disminuir varios padecimientos, especialmente los relacionados con el sistema cardiovascular.El 24 de marzo pasado, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto con el que se oficializa esta disposición. Pero, contrario a como ocurre en la mayoría de los casos, su entrada en vigor se estableció 180 días después de aparecer en esta plataforma. Por ello, será en septiembre próximo que los alimentos y bebidas no alcohólicas en la nación latinoamericana deban aplicar estos lineamientos, mismos que serán elaborados y delimitados por la Secretaría de Salud mexicana.¿Qué son las grasas trans?Las grasas trans son ácidos grasos que se crean industrialmente al convertir aceite líquido en grasa sólida a través de la hidrogenación, donde deja de ser un aceite para tener una consistencia más sólida. Para este proceso, se requiere un agente catalizador, con el fin de agilizar el tratamiento.De acuerdo con el doctor Paul Carrillo Mora, docente de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), las grasas trans existen desde hace más de cien años.En esa época "se empiezan a utilizar este tipo de grasas trans o de ácidos grasos trans por primera vez digamos a nivel de cocina. En realidad, se crearon para mejorar las propiedades de algunos lubricantes industriales, no con fines de alimentación", menciona en una charla para este medio.¿Dónde encontramos estas grasas?La mayor parte de las grasas trans están en los alimentos chatarra; son parte del secreto detrás de su buen sabor y conservación."Hay muchísimos alimentos de panadería que las tienen porque son ideales para hacer la masa. Si usas tal o cual aceite, no obtienes el mismo resultado. Lo mismo pasa con platillos con trigo", comenta Rius.Pero una de las maneras más dañinas es empleando manteca de puerco, que es básica para gran parte de los platillos de la cocina mexicana."Todos los tamales tienen manteca. Las carnitas o el chicharrón sin eso no saben igual. Hay ciertos productos que, aunque tradicionalmente se han utilizado muchísimo dentro de la cocina mexicana, no son tan saludables", afirma el experto.En la actualidad, algunos alimentos donde podemos hallar grasas trans son:Repercusiones para la saludCon el paso de los años, las grasas trans empezaron a aparecer en casi todos los alimentos, especialmente de tipo chatarra, y bebidas no alcohólicas. Dado su fácil acceso a ellos y la falta de tiempo, la población comenzó a consumirlos cada vez más.No obstante, eso ha tenido fuertes repercusiones en materia de salud. Según el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, derivado de la ingesta desmedida de grasas trans, mueren anualmente 500.000 personas en todo el mundo.Debido a la naturaleza de los ácidos grasos de esta índole, tienden a adherirse con facilidad al metabolismo, provocando severos daños, especialmente en padecimientos cardiovasculares. Sus efectos se han estudiado desde mediados del siglo XX, pero en la década de 1990 se comprobó que su consumo elevaba el colesterol malo, cuyo nombre científico es LDL.Sin embargo, los efectos son evidentes en la población que prácticamente basa su dieta en ellos.Consejos para mejorar la saludAnte el incremento de decesos por consumir alimentos y bebidas con grasas trans, la OMS solicitó en 2018 la eliminación total de estos ácidos grasos de producción industrial para finales de 2023.En el caso de México, la disposición que entrará en vigor en septiembre será una de las que son avaladas por la agencia perteneciente a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), es decir, solo permitir 2% de esos químicos en la comida. La segunda alternativa sugerida es una prohibición total del uso o producción de los aceites parcialmente hidrogenados, que son una fuente importante de grasas trans.Con ello, la nación latinoamericana se suma a los más de 40 países del mundo que ya tienen políticas para combatir este tipo de ácidos grasos. Es decir, al menos un tercio de la población mundial tiene la posibilidad de contar con mejores alimentos y bebidas.Además, 17 Estados más, "que suman otros 400 millones de personas, están utilizando unas políticas menos restrictivas, y aun así van por buen camino para implementar el paquete de mejores prácticas recomendadas de la OMS", dijo el titular de la agencia en febrero pasado.Para Rius, algo fundamental son dos situaciones: que la población tenga más información sobre el tema, con el fin de cuidarse, y que los gobiernos, en especial el mexicano, destine más recursos para organismos que velen por proteger la salud de la población, esto realizando inspecciones y más análisis sobre lo que se consume.Ante esto surgen algunas incógnitas entre la población mexicana: ¿ahora qué hago con la comida y, sobre todo, cómo se puede mejorar la salud? Los expertos ofrecen algunas claves para procurar los hábitos y evitar que una persona se exponga a las secuelas de estas grasas:"Lo más importante es no satanizar como tal estos productos [con grasas trans] porque, de alguna manera, consumiéndolos una vez no vamos a tener una merma a la salud. Lo que necesitamos es vigilar las cantidades", concluye Carrillo Mora.

https://sputniknews.lat/20230805/amlo-arremete-contra-las-bolsitas-de-papas-cual-es-el-secreto-del-aire-en-el-empaque-1142276993.html

https://sputniknews.lat/20230811/amlo-justifica-disminucion-de-acceso-a-salud-en-mexico-es-por-la-pregunta-que-se-hizo-a-la-gente-1142520781.html

https://sputniknews.lat/20230601/la-salud-esta-mercantilizada-por-que-importa-la-cancelacion-de-un-medicamento-milagro-en-mexico-1139660528.html

https://sputniknews.lat/20230605/eeuu-se-enfrenta-a-otra-crisis-de-salud-publica-la-falta-de-medicamentos-oncologicos--1140235037.html

https://sputniknews.lat/20230404/mucho-mas-que-un-ruido-molesto-la-contaminacion-acustica-puede-danar-tu-salud-1137665489.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Angélica Ferrer https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/08/1136607480_0:79:951:1029_100x100_80_0_0_dd826c2fa03e7adf9f838282eaccb575.jpg

Angélica Ferrer https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/08/1136607480_0:79:951:1029_100x100_80_0_0_dd826c2fa03e7adf9f838282eaccb575.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Angélica Ferrer https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/08/1136607480_0:79:951:1029_100x100_80_0_0_dd826c2fa03e7adf9f838282eaccb575.jpg

grasas trans, 💗 salud, méxico