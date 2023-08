https://sputniknews.lat/20230805/amlo-arremete-contra-las-bolsitas-de-papas-cual-es-el-secreto-del-aire-en-el-empaque-1142276993.html

AMLO arremete contra las bolsitas de papas: ¿cuál es el secreto del aire en el empaque?

AMLO arremete contra las bolsitas de papas: ¿cuál es el secreto del aire en el empaque?

Las papas fritas las vemos en el supermercado o en la tienda más cercana a nuestro hogar. Además, están presentes en casi todas las fiestas o son habituales... 05.08.2023, Sputnik Mundo

2023-08-05T01:14+0000

2023-08-05T01:14+0000

2023-08-05T01:14+0000

sputnik explica

📝 reportajes

comida chatarra

papas fritas

nutrición

💗 salud

sociedad

méxico

sobrepeso

obesidad

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/08/04/1142267375_0:0:3036:1708_1920x0_80_0_0_e90d06ba58b9a6edb42c9bc3c32f1db1.jpg

Esta molestia no solo es externada por la población, sino por los políticos. Prueba de ello es el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien habló sobre ello en su conferencia de prensa matutina del 2 de agosto."Le ponen mucha sal, puede ser, pero no es tanto. Lo que duele más de las papitas, el daño más de las papitas es que cuestan mucho, o sea, cuestan muchísimo, ¿no?, le echan mucho aire. Y si se tiene una papa y se fríe, pues sale muchísimo más barato. Pero, bueno, ese es otro tipo de cosa", comentó el mandatario latinoamericano a raíz de la existencia de diversos productos apócrifos en el mercado, como los refrescos.Ante las afirmaciones del jefe del ejecutivo federal mexicano, es pertinente conocer el secreto detrás de las papas fritas que consumimos y el impacto que tienen en nuestra salud.Las papas no son como las pintanEl doctor en química por el Imperial College London Carlos Rius detalla en entrevista para Sputnik que las papas son un tubérculo nacido en el continente americano y fueron exportadas hacia Europa, principalmente.Debido a la gran cantidad de almidón que poseen, brindan energía. Incluso han estado involucradas en hechos históricos, como la Gran Hambruna en Irlanda, que ocurrió a mediados del siglo XIX, donde murieron más de un millón de personas debido a una plaga de hongos originarios de México que acabaron con sus cultivos. En esa época, los irlandeses dependían de ese alimento para sobrevivir."Una de las formas en las que se pueden manejar las papas es en el modo procesado, a las que llamamos papas fritas. Son las que se rebanan, se fríen en aceite comestible, se les quita toda la humedad y se agregan aditivos como sal o glutamato monosódico para mejorar el sabor", comenta.Sin embargo, hay algunas ocasiones en que el producto que compramos en nuestra tienda predilecta no es papa 100% natural. "A veces se toma la harina de la papa para hacer las hojuelas y se fríen. En otras, se emplean harinas de maíz, trigo o arroz para homogenizar los costos", revela el experto.¿Por qué están infladas?Una de las quejas constantes cada que compramos una bolsa de papas fritas deriva la gran cantidad de "aire" en su interior y las pocas hojuelas del tubérculo. Sin embargo, el también docente de la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) destaca que esto es parte de un proceso necesario si deseamos disfrutar de esa fritura.En primer lugar, es importante para que no se rompa el producto en los traslados de la fábrica hacia los puntos de venta. Posteriormente, ese "inflado" de la bolsa es primordial para que la papa no se pudra en un corto tiempo y pueda estar fresca durante más tiempo."No es aire lo que tienen las papas; se les mete nitrógeno en las bolsas para evitar que entre el oxígeno y se echen a perder. Casi todas, excepto las caseras que venden en los mercados, lo tienen", expone el químico Rius. Es relevante señalar que la exposición al nitrógeno al abrir la bolsa no afecta a la salud.Además, precisa el docente, lo que pagamos a la hora de comprarlas es solo la cantidad de papa, no nitrógeno."No es que me estén vendiendo aire o me están vendiendo nitrógeno, porque cada bolsa tiene un peso determinado (...). Lo que estamos nosotros comprando es el peso en papa, no el tamaño de la bolsa", subraya.El experto indica que para que el gas cumpla con su función protectora requiere un envase adecuado. "El empaque de las bolsas de papas fritas es muy complejo; tiene alrededor de seis capas de diferentes tipos de plásticos, principalmente con polipropileno y aluminio. Esto se hace para evitar que entre el oxígeno y la humedad".Una vez que la bolsa de papas fritas es abierta, el doctor en química sugiere que sean consumidas en un lapso no mayor a una semana."Por ejemplo, si compro unas papas jumbo y no cierro bien la bolsa, al día siguiente las papas estarán aguadas. Esto es porque se oxidó parte del material y entró humedad. Para evitar que pase esto, hay que cerrar lo más herméticamente posible la envoltura, retirar el aire y comer las papas en una semana, que es un periodo de tiempo aceptable, pero no en un mes", precisa. Repercusiones en la saludSegún la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2021, elaborada por la Secretaría de Salud federal mexicana y el Instituto Nacional de Salud Pública, la prevalencia de sobrepeso y obesidad en población de 20 años o más fue de 72.4% (75% en mujeres y 69.6% en hombres) en el país norteamericano.Una de las causas es la dieta poco balanceada que sostiene el país latinoamericano. En ella, el consumo de alimentos chatarra juega un papel relevante y dentro de ese grupo están las papas fritas.En entrevista para Sputnik, la maestra Fernanda Salgado, quien pertenece al Departamento de Nutriología de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Zaragoza, también plantel de la UNAM, dice que esta botana contiene grasas saturadas y trans en altos niveles, sumadas a los aditivos, que se agregan en el caso de las papas que compramos en el supermercado, o al aceite reutilizado, si hablamos de los alimentos que se adquieren en los mercados.Si bien consumir este producto de vez en cuando no representa un riesgo para la salud, sí lo es el recurrirlo de manera constante. "Podría ocasionar algún efecto a la salud porque estamos sobrepasando ese límite de grasas saturadas. Se debe hacer de manera esporádica y balancear los alimentos", dice.Entre las secuelas, están el aumento de peso e hipercolesterolemia, lo que derivaría en padecimientos cardiovasculares.Pero no todo está perdido. En caso de que estemos comiendo una gran cantidad de papas fritas, la experta sugiere tres maneras de moderar nuestra ingesta:"Se puede trabajar de esa forma dependiendo de la persona, es decir, de qué tanto lo consuma, qué cantidad, qué frecuencia y ver la pertinencia de cambiar el producto, disminuir su uso y, posteriormente, fomentar la ingesta de otros alimentos", concluye Salgado.

https://sputniknews.lat/20230717/venta-de-refrescos-pirata-un-problema-que-se-consume-a-plena-luz-del-dia-en-mexico-1141064090.html

https://sputniknews.lat/20230323/un-tuit-viral-sobre-la-leche-de-vaca-fomenta-una-practica-peligrosa-para-la-salud--video-1136809660.html

https://sputniknews.lat/20230519/la-neocolonizacion-de-la-comida-por-que-el-tlc-empeoro-la-dieta-de-los-mexicanos-1139660171.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Angélica Ferrer https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/08/1136607480_0:79:951:1029_100x100_80_0_0_dd826c2fa03e7adf9f838282eaccb575.jpg

Angélica Ferrer https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/08/1136607480_0:79:951:1029_100x100_80_0_0_dd826c2fa03e7adf9f838282eaccb575.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Angélica Ferrer https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/03/08/1136607480_0:79:951:1029_100x100_80_0_0_dd826c2fa03e7adf9f838282eaccb575.jpg

📝 reportajes, comida chatarra, papas fritas, nutrición, 💗 salud, sociedad, méxico, sobrepeso, obesidad