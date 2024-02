https://sputniknews.lat/20240222/mayoria-de-votantes-de-eeuu-creen-que-biden-es-demasiado-viejo-para-otro-mandato-de-4-anos-1148434224.html

Mayoría de votantes de EEUU creen que Biden es demasiado viejo para otro mandato de 4 años

Mayoría de votantes de EEUU creen que Biden es demasiado viejo para otro mandato de 4 años

WASHINGTON (Sputnik) — Dos tercios de los votantes estadounidenses creen que el presidente Joe Biden es demasiado mayor para gobernar otros cuatro años, según... 22.02.2024, Sputnik Mundo

Por el contrario, el 57% de los votantes piensan que el expresidente Donald Trump (2017-2021) no es demasiado viejo para otro mandato. "Se preguntó a los votantes si Biden y Trump tienen la aptitud física y la aptitud mental para un segundo mandato presidencial", precisó la institución.Respecto a la aptitud física de Biden, un 35% consideró que sí la tiene, frente al 62% que cree que no. En el caso de la aptitud mental, un 64% considera que no tiene la necesaria para ser presidente otra vez, frente al 34% que sí lo cree. En tanto, el 60% respondió que cree que Trump tiene la aptitud física necesaria para gobernar, frente al 37% que dijo que no, cifras que fueron del 48% y 51%, respectivamente, en el caso de la aptitud mental. Sin embargo, en un hipotético enfrentamiento entre ambos en elecciones generales de este año, Biden mantiene una pequeña ventaja sobre Trump, con un 49% de votantes registrados que apoyan al actual mandatario frente al 45% que respalda al líder opositor. Las elecciones en EEUU están previstas para el martes 5 de noviembre.

