Opositor ucraniano asegura que Occidente es quien decide si Zelenski continua en el poder

Opositor ucraniano asegura que Occidente es quien decide si Zelenski continua en el poder

MOSCÚ (Sputnik) — Occidente decidirá si cambia o no al actual líder de Ucrania, Volodímir Zelenski, en caso de que se lleven a cabo las elecciones... 22.02.2024, Sputnik Mundo

Según el político, la actual oposición ucraniana es prooccidental, y si alguno llega al poder, nada cambiará. También aseguró que Zelenski no está preparado para dirigir el Estado y que Occidente no tendrá problemas para encontrarle un sustituto. Zelenski prolongó la ley marcial y la movilización total hasta el 31 de mayo de 2024 dejando en el aire la celebración de las elecciones presidenciales que debían tener lugar, según la Constitución, el último domingo de marzo. Asimismo, Medvedchuk comentó que Ucrania tiene asesores británicos, estadounidenses y europeos. Según Medvedchuk, el déficit presupuestario de Ucrania en 2022 fue del 53-55%, mientras que en los países normales no supera el 3%. Esto significa que la parte de ingresos del presupuesto era de 35.000-40.000 millones de dólares, mientras que el país necesita 80.000-85.000 millones de dólares, indicó. En 2023, el déficit presupuestario fue del 48-52%, es decir, en ese mismo año se necesitaba la misma cantidad (41.000 millones) solo para mantener el presupuesto.

