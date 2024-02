https://sputniknews.lat/20240222/medvedev-senala-que-intento-de-privar-a-rusia-de-sus-territorios-resultara-en-catastrofe-global-1148436429.html

Medvédev señala que intento de privar a Rusia de sus territorios resultará en catástrofe global

MOSCÚ (Sputnik) — Un intento de quitarle a Rusia sus territorios resultará en una catástrofe global y la tercera guerra mundial, afirmó el vicepresidente del... 22.02.2024, Sputnik Mundo

El político agregó que las declaraciones "irresponsable" de personas como el canciller federal de Alemania, Olaf Scholz, y el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, entre otras, tienen como único objetivo atraer la atención del público."Ellos mismos no creen en ello, pero se ven obligados a repetirlo como si fuera un mantra. Sólo para justificar gastos gigantescos en los correspondientes presupuestos militares", indicó.Al mismo tiempo, el político subrayó que las tendencias actuales permiten esperar que la operación militar especial en Ucrania culmine con la victoria de Rusia en 2024.Según Medvédev, presidente de Rusia entre 2008 y 2012, la desaparición de Ucrania del mapa mundial es un proceso en marcha, al parecer, imposible de detener."Todo terminará con la erosión lenta y la caída del poder en Kiev o el colapso repentino de todo el sistema político y la rápida sustitución de los principales personajes políticos. De momento es difícil predecir. Pero el proceso está en marcha y, al parecer, no puede ser detenido", sostuvo.La mejor evidencia de estas tendencias, subrayó, es todo lo que sucede en la línea del frente y en la zona de la operación militar especial. La victoria de Rusia, enfatizó, es inevitable y en los países occidentales todos lo saben.También destacó que un futuro seguro de Rusia será imposible sin la derrota del Gobierno de Kiev."Debemos garantizar el futuro de Rusia, y es imposible sin la derrota de esta camarilla nacionalista y profascista en Kiev, este régimen debe caer, debe ser erradicado", aseguró.Según Medvédev, las autoridades de Ucrania "son títeres que no tienen conciencia, ni temen por el futuro de su país". Además, el político no descartó que, para lograr los objetivos de la operación militar, Rusia tendrá que llegar hasta Kiev "si no ahora, después de un tiempo, tal vez en alguna otra fase de desarrollo de este conflicto"."Payaso sangriento"El actual jefe de Ucrania, Volodímir Zelenski, pasará a la historia de su país como un payaso sangriento que no trajo nada bueno para su pueblo, sostuvo Medvédev."En lo que respecta a este personaje, su destino es triste, pasará a la historia de su país, a la historia mundial, como un payaso sangriento que se hizo conocido por sus publicaciones y que no trajo nada bueno para su pueblo", enfatizó.Muchos espectadores, agregó, recuerdan como Zelenski tocaba el piano con habilidad y "es lo único que puedo decir sobre él".Antes de llegar al poder en Ucrania en 2019, Zelenski fue cómico de programas humorísticos. Para Zelenski, remarcó Medvédev, es una pesadilla que la atención del mundo se desvíe de Ucrania a Oriente Medio.En este contexto, subrayó, otras reglas rigen al mundo y es que ahora el foco está en Oriente Medio y otras regiones del mundo y no tanto en Ucrania.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 una operación militar especial en Ucrania cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte del Gobierno de Kiev y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.Hasta la fecha, Ucrania ha condicionado el cese de las hostilidades a la recuperación de todos los territorios, incluida Crimea que se unió a Rusia en marzo de 2014. El conflicto de Ucrania, según el Kremlin, puede avanzar hacia una solución política siempre y cuando se tengan en cuenta la situación de facto y la nueva realidad territorial.La última ronda de conversaciones entre Moscú y Kiev para lograr un acuerdo que pusiera fin a las hostilidades tuvo lugar el 29 de marzo de 2022 en la ciudad turca de Estambul, y desde entonces los países no han vuelto a retomarlas.La ciudad de OdesaLas acciones de las autoridades ucranianas en la ciudad de Odesa son asquerosas e insensatas, declaró Medvédev.En cuanto a la ciudad de Odesa, Medvédev la calificó de una ciudad rusa y señaló que Rusia espera su adhesión.En noviembre pasado en las ciudades ucranianas de Odesa y Poltava profanaron los monumentos al poeta nacional ruso, Alexandr Pushkin. Además, los monumentos al poeta fueron desmantelados en ciudades de Ucrania como Chernovtsí, Zhitómir, Kremenchúg y Járkov.Desde 2015 Ucrania lleva a cabo un proceso de desmantelamiento de monumentos relacionados con la historia soviética, así como de cambio de los nombres de las calles, que comenzó con la aprobación de la ley de decomunización.Más tarde las autoridades ucranianas comenzaron el llamado proceso de "desrusificación", que se plasma mediante una lucha con todo lo que está relacionado con Rusia, incluidos los monumentos a Pushkin.El desmontaje de los monumentos soviéticos se lleva a cabo también en los países Bálticos.La situación en Oriente MedioEstados Unidos son responsables de la situación actual en Oriente Medio, declaró el vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso.Asimismo, acusó a Washington de bloquear durante muchas décadas la implementación de la resolución de la ONU de 1947 sobre la creación de dos Estados, Israel y Palestina. La solución a la situación en la región, continuó Medvédev, depende en gran medida de EEUU.El 7 de octubre de 2023, el movimiento palestino Hamás lideró un ataque contra más de 20 comunidades israelíes, causando unos 1.200 muertos, cerca de 5.500 heridos y capturando a 253 rehenes, de los cuales unos 100 fueron liberados semanas después en intercambios de prisioneros.La situación económica del Estado hebreo también se ha visto perjudicada por los retrasos en los esfuerzos de financiación estadounidenses. Así, un paquete largamente esperado de ayuda militar a Israel, Ucrania y Taiwán, que incluye 14.000 millones de dólares para Tel Aviv, sigue estancado en el Congreso en medio de disputas por la incapacidad del Gobierno de Joe Biden para abordar la crisis en la frontera sur de Estados Unidos.Estados Unidos envía a Israel más de 3.000 millones de dólares anuales en apoyo militar, con una ayuda total que supera los 260.000 millones de dólares desde 1948.

