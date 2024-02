https://sputniknews.lat/20240222/zelenski-reconoce-que-ucrania-no-tiene-oportunidades-para-continuar-sin-ayuda-militar-de-aliados-1148462124.html

Zelenski reconoce que Ucrania no tiene oportunidades para continuar sin ayuda militar extranjera

Zelenski reconoce que Ucrania no tiene oportunidades para continuar sin ayuda militar extranjera

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, admitió en una entrevista que el 2023 hubiera sido complicado para Kiev sin el apoyo militar de otras naciones... 22.02.2024, Sputnik Mundo

2024-02-22T23:37+0000

2024-02-22T23:37+0000

2024-02-23T00:56+0000

internacional

volodímir zelenski

ucrania

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

rusia

eeuu

ayuda financiera

operación militar

avdéyevka

fuerzas armadas de ucrania

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e8/02/16/1148460737_0:230:3072:1958_1920x0_80_0_0_ae08167bcccf90e7b420d2964524abf6.jpg

Al mismo tiempo, el mandatario ucraniano pidió un apoyo más rápido de sus aliados, ya que sin esta ayuda Kiev no tendrá "ninguna oportunidad".El líder ucraniano reconoció que tampoco sería fácil encontrar una alternativa al apoyo estadounidense. "Por supuesto que lo encontraremos. No nos quedaremos en el mismo sitio. Tenemos que sobrevivir. Tenemos que encontrar algunos caminos paralelos", expuso.El 13 de febrero, el Senado estadounidense aprobó un paquete de 95.000 millones de dólares que incluye fondos para Ucrania, pero el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, se negó a someterlo a votación en el pleno. "Esta ayuda es crucial. Así que sin él, lo siento, vamos a tener más y más tipos heroicos que van a estar en los hospitales. Si no tienes un escudo de defensa real y una artillería poderosa similar con municiones, por supuesto que perderás gente", vaticinó Zelenski.Mientras esto ocurre, la operación militar especial de Rusia en Ucrania continúa. En los últimos días, las fuerzas rusas lograron tomar el control de la ciudad de Avdéyevka, luego de meses de campaña y tras lograr que las tropas ucranianas realizaran una retirada. Este hecho sembró dudas sobre la situación actual del presidente ucraniano, quien recientemente sustituyó a Valeri Zaluzhni como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania.De igual manera, el viceministro de Exteriores ruso, Mijaíl Galuzin, indicó recientemente que Estados Unidos y sus aliados no están interesado en resolver pacíficamente la pugna en Kiev.Asimismo, señaló que Occidente "recuerda a su población que lo que sucede ahí [en Ucrania] es un buen acuerdo para Washington", es decir, la mayor parte de los fondos asignados a Kiev se queda en EEUU "impulsando el desarrollo del complejo militar industrial estadounidense, creando nuevos empleos", mientras los ciudadanos ucranianos "mueren en el campo de batalla".

https://sputniknews.lat/20240222/el-riesgo-de-que-eeuu-desvie-armas-a-ucrania-continuara-despues-del-conflicto-1148457353.html

https://sputniknews.lat/20240222/el-riesgo-de-que-eeuu-desvie-armas-a-ucrania-continuara-despues-del-conflicto-1148457353.html

ucrania

eeuu

avdéyevka

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

volodímir zelenski, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, rusia, eeuu, ayuda financiera, operación militar, avdéyevka, fuerzas armadas de ucrania, política, seguridad