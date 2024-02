https://sputniknews.lat/20240223/guerra-vs-hamas-israel-controla-el-congreso-de-eeuu-y-se-aisla-de-gran-parte-del-mundo-1148486911.html

Guerra vs. Hamás: Israel controla el Congreso de EEUU y se aísla de gran parte del mundo

Después de casi cinco meses de la icónica operación de la guerrilla palestina Hamás, el otrora invencible Ejército israelí, que posee más de 300 bombas...

El anterior exdiplomático británico Alastair Crooke ha comentado extensamente en sus videos de cada lunes con el "Juez Napolitano" de EEUU y en sus escritos semanales que —pese a la pantagruélica destrucción inmobiliaria ,de viviendas, hospitales, escuelas, mezquitas y orfanatos en Gaza por el cruel Ejército israelí desde cielo, mar y tierra—, la guerrilla palestina Hamás ha perdido alrededor de 3.000 miembros del total de 30.000. Alastair Crooke afirma que el enorme laberinto de túneles subterráneos, conocido como el Metro de Gaza, ha sido mínimamente penetrado, mientras la propaganda de Israel, mediante su "técnica Hasbara", se jacta de haber destruido la mayor parte de la red de sus túneles y de haber prácticamente liquidado a los guerrilleros de Hamás cuando, al corte de caja de hoy, no ha sido atrapado o exhibido algún cadáver de alguno de sus jefes de la talla de Muhamed Al-Deif (quien encabeza las brigadas Al-Qassam, ala militar en Gaza) o del icónico Yahya Sinwar, considerado el ejecutor del operativo del 7 de octubre en el sur de Israel (frontera con Gaza), quienes operan en la penumbra de la guerrilla.Se comenta que Jaled Meshaal, máximo jefe de Hamas, vive refugiado en un país del Oriente Medio Oriente, mientras que el jefe de la rama política, Ismael Haniye, se encuentra asilado en Catar y es uno de los encargados de las negociaciones trianguladas para la liberación de los rehenes israelíes a cambio de un cese permanente al fuego en Gaza.A propósito, EEUU acaba de vetar por tercera vez la solicitud de Argelia para un cese al fuego humanitario en Gaza.Más allá de la erradicación de Hamás, el connotado investigador Seymour Hersh expone en su portal que el verdadero objetivo de Netanyahu es impedir a toda costa un Estado palestino para así adueñarse catastralmente de los territorios de Cisjordania y Gaza. Hersh comenta en forma ominosa que ya es tiempo de que los "altos funcionarios de EEUU rompan el tabú sobre la capacidad del arsenal nuclear de Israel y las implicaciones de que se encuentren bajo el control de Netanyahu". De cierta manera, Seymour Hersh rememora su libro clásico de 1991, La Opción Sansón: El Arsenal Nuclear de Israel y la Política Exterior Estadounidense —cuando Sansón antes de ser aniquilado destruyó todo su entorno— y reporta una frase disuasiva de uno de sus informantes: "Israel está enviando un mensaje a sus vecinos: ¿Van a atacar a Israel? Miren a Gaza y vean lo que obtendrán a cambio". Cada vez se ve más elusiva la solución para un Estado palestino cuando, mediante su guerra punitiva contra Hamás en Gaza, Netanyahu, acorralado previamente en su frente doméstico por su deseo de controlar a la Suprema Corte israelí, ha conseguido el consenso de prácticamente todo el espectro político, desde los supremacistas neocoloniales —encabezados por el ministro de seguridad Itamar Ben Gvir y el ministro de finanzas Bezalel Smotrich— pasando por el general Benny Gantz, que comanda el Partido del Centro, hasta el pusilánime líder de la oposición, Yair Lapid, quienes, como reflejo del 95% (sic) de la opinión pública doméstica, rechazan el establecimiento de un Estado palestino.Por lo visto, a Netanyahu y a los políticos israelíes les importa un comino la opinión pública casi universal, no se diga la de la Administración Biden, sobre la creación de un Estado palestino.Hoy esta más vigente que nunca el libro clásico del profesor de la universidad de Chicago John Mearsheimer, acompañado por Stephen Walt, sobre El Lobby Israelí.Mientras cualquier gobernante de Israel, gracias a la exagerada influencia de AIPAC (American Israel Public Affairs Committee), controle a los dos partidos en el Congreso de EEUU, en mayor o menor medida, Israel proseguirá inimputablemente su objetivo de controlar el mito de la "Tierra de Israel" desde el rio Jordán hasta el mar Mediterráneo.Curiosamente, el célebre historiador de la Universidad de Tel-Aviv, Shlomo Sand, ha deconstruido tal mito en su libro El Invento de la Tierra de Israel. Antes Shlomo Sand había también deconstruido el mito mono racial de los israelíes: El Invento del Pueblo Judío. Hoy, con el apoyo de AIPAC y de los dos partidos del Congreso que controla, Netanyahu puede imponer a su antojo cualquier mito racial o cualquier falsedad histórica.Las opiniones expresadas en este artículo pueden no coincidir con las de la redacción.

