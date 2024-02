https://sputniknews.lat/20240223/la-autoridad-nacional-palestina-asegura-que-el-plan-israeli-para-gaza-prolonga-el-genocidio-1148480692.html

La Autoridad Nacional Palestina asegura que el plan israelí para Gaza "prolonga el genocidio"

Según el planteamiento presentado por el gabinete del primer ministro Benjamín Netanyahu, los asuntos civiles de Gaza serán gestionados por "funcionarios locales" que tengan "experiencia administrativa" y que no estén vinculados a "países o entidades que apoyen el terrorismo", aunque no está claro cuáles serían esos países o entidades. El proyecto incluye la "desmilitarización completa" del territorio palestino, el cierre de la frontera sur del territorio con Egipto, así como la revisión de la administración civil y de los sistemas educativos de Gaza. En el expediente, Tel Aviv delimitaría la frontera sur de Gaza con Egipto, dando a Israel el control total de entrada y salida del enclave. Al mismo tiempo, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) podrán mantener una libertad indefinida para operar en toda Gaza, dice el documento, describiéndolo como una acción a mediano plazo, según el diario The Times of Israel.También figuran el desmantelamiento total de Hamás y la Yihad Islámica y la liberación de todos los rehenes que siguen cautivos en Gaza. El plan establece, además, que el país hebreo seguirá adelante con su proyecto en curso para establecer una zona de seguridad en el lado palestino de la frontera de la Franja de Gaza, agregando que permanecerá en vigor "mientras exista una necesidad de seguridad para ello". Sin embargo, analistas internacionales señalan que este punto está en directa contradicción con uno de los principios de posguerra de Estados Unidos para Gaza, que establece que no habrá reducción del territorio del enclave. El documento también repite que Tel Aviv trabajará para cerrar la UNRWA, la principal agencia de las Naciones Unidas que apoya a los refugiados palestinos, y trabajará para reemplazarla "con agencias de ayuda internacional responsables". Finalmente, entre varios otros puntos, el plan reitera la insistencia de Israel en que no será obligado por la comunidad internacional a reconocer un Estado palestino, una posibilidad ampliamente discutida en la cumbre del G20 en Brasil por el representante de la Unión Europea y defendida por líderes como Lula da Silva, Joe Biden, Vladímir Putin, entre otros.La reacción palestina El Ministerio de Relaciones Exteriores de la Autoridad Nacional Palestina condenó los planes del gabinete de Netanyahu para la posguerra, argumentando que los considera "una reocupación oficial de la Franja de Gaza y la imposición del control israelí sobre el enclave". Además de eso, afirma el Ministerio, los planes constituyen "una maniobra flagrante para interceptar y frustrar los esfuerzos estadounidenses e internacionales realizados para vincular el fin de la guerra y la liberación de los prisioneros y rehenes a la resolución del conflicto y la incorporación del Estado palestino en el terreno". El Ministerio de Relaciones Exteriores de la Autoridad Palestina instó a Estados Unidos y a otros países occidentales a reconocer a Palestina como un Estado independiente, a permitir que se convierta en un Estado miembro de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y celebrar una conferencia internacional de paz, con el fin de "acabar con la ocupación [israelí] y permitir que nuestro pueblo pueda ejercer su derecho a la autoestima, a la libre determinación y con dignidad". Por su parte, Osama Hamdan, funcionario de Hamás con sede en Beirut, arremetió contra el plan, afirmando que éste "nunca tendrá éxito". Además, dijo que el plan indica que Netanyahu "se niega rotundamente a reconocer un Estado palestino" e "insiste en separar Cisjordania y Gaza, Jerusalén y Cisjordania". Hasta el momento, más de 30.000 palestinos han muerto a causa de los ataques israelíes en la Franja de Gaza, según las autoridades locales. Del lado israelí, cerca de 1.350 personas fueron asesinadas y 250 secuestradas por el grupo Hamás. Washington se declara decepcionadoEl secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, expresó este 23 de febrero la decepción de Washington ante los planes de Israel de construir 3.000 nuevas viviendas para colonos en Cisjordania.El Gobierno israelí habría celebrado una reunión a principios de esta semana para avanzar en sus planes de construir en los próximos días miles de viviendas para colonos en Cisjordania.Blinken añadió que Estados Unidos desde hace tiempo considera que nuevos asentamientos son contraproducentes para una paz duradera, así como incompatibles con el derecho internacional, algo que también afirmó el asesor de Comunicaciones de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby.

