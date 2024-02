https://sputniknews.lat/20240223/la-casa-blanca-niega-investigacion-contra-el-presidente-mexicano-andres-manuel-lopez-obrador--1148460500.html

La Casa Blanca niega investigación contra el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador

La Casa Blanca niega investigación contra el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador

El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, negó que Estados Unidos lleve a cabo una investigación sobre presuntos vínculos... 23.02.2024, Sputnik Mundo

2024-02-23T00:39+0000

2024-02-23T00:39+0000

2024-02-23T00:39+0000

internacional

méxico

andrés manuel lópez obrador

john kirby

eeuu

casa blanca

dea

the new york times

departamento de estado (eeuu)

joe biden

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e8/02/16/1148460554_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d2c956471d35060b8d3ef29b0d450148.jpg

"Como me parece que el Departamento de Justicia ha dejado claro, no se está investigando al presidente [Andrés Manuel] López Obrador", dijo el vocero en conferencia virtual. Asimismo, el funcionario estadounidense defendió la relación del gobierno del presidente Joe Biden con el de López Obrador, asegurando que ambas administraciones continúan trabajando para hacer frente a la crisis migratoria que afecta a la región. "Obviamente seguimos trabajando con la administración del señor López Obrador para hacer lo que podamos para hacer frente a esta migración sin precedentes en el hemisferio y la situación en la frontera, que sigue siendo un foco clave para la Administración Biden", señaló Kirby. AMLO arremete contra el NYTEste jueves 22 de febrero, el jefe de Estado mexicano adelantó que el diario estadounidense The New York Times publicaría un reportaje basado en una investigación de las autoridades estadounidenses que señala que personas cercanas al mandatario, entre ellos sus hijos mayores, recibieron dinero del crimen organizado durante su campaña presidencial de 2018. López Obrador detalló que, a través del coordinador general de Comunicación Social de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, recibió un cuestionario de la jefa de la corresponsalía del periódico en México, Natalie Kitroeff. Pero, según el mandatario, el medio del país norteamericano no sólo avisó a la vocería presidencial que elaboraba el reportaje, sino que le dio un ultimátum para responder un cuestionario sobre la investigación. "El periódico este, New York Times, no deja de ser un pasquín, no les gustó [lo que dijo sobre el periodista Tim Golden en la entrevista con Inna Afinogenova]", añadió AMLO. Poco después de que el mandatario mexicano se lanzara contra el medio, el diario publicó el reportaje referido, precisando que "si bien los recientes esfuerzos de los funcionarios estadounidenses identificaron posibles vínculos entre los cárteles y los asociados de López Obrador, no encontraron ninguna conexión directa entre el propio presidente y las organizaciones criminales". Entre los hallazgos señalados por los periodistas que realizaron la investigación, destaca que tanto Ismael el Mayo Zambada, fundador del cartel de Sinaloa, así como integrantes del cartel de Los Zetas, habrían tenido acercamientos y, en el último caso, otorgado hasta 4 millones de pesos (200.000 dólares) a gente cercana a López Obrador, esto en el período electoral de 2018.El reportaje del NYT sale a la luz luego de que el 31 de enero de este año, la agencia alemana DW y el medio estadounidense ProPublica presentaron reportajes en los que señalaron que López Obrador habría recibido alrededor de dos millones de dólares por parte de narcotraficantes para financiar su campaña política en 2006. Ambos medios citaron fuentes de la DEA, aunque no ofrecieron mayores pruebas.La investigación aclara en ambos casos que se desconoce si el político mexicano sabía de estos supuestos ingresos irregulares.López Obrador negó la información difundida y afirmó que era "una calumnia".También consideró que en EEUU, el Departamento de Estado es quien tiene mayor influencia en los medios de comunicación. "Y aquí también, pero no hay ninguna prueba [en mi contra]. Son unos viles calumniadores", expuso en conferencia de prensa.

https://sputniknews.lat/20240209/signos-de-decadencia-amlo-acusa-a-la-dea-de-espionaje-en-mexico-1148113197.html

https://sputniknews.lat/20240207/autoridades-de-eeuu-a-mexico-investigacion-de-la-dea-contra-amlo-es-un-caso-cerrado-1148046620.html

méxico

eeuu

sinaloa

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

méxico, andrés manuel lópez obrador, john kirby, eeuu, casa blanca, dea, the new york times, departamento de estado (eeuu), joe biden, sinaloa