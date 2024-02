https://sputniknews.lat/20240223/lider-de-la-mayoria-en-el-senado-de-eeuu-zelenski-me-dijo-que-ucrania-perdera-la-guerra-1148483784.html

Líder de la mayoría en el Senado de EEUU: "Zelenski me dijo que Ucrania perderá"

Líder de la mayoría en el Senado de EEUU: "Zelenski me dijo que Ucrania perderá"

El líder de la mayoría del Senado de Estados Unidos, el demócrata Chuck Schumer, declaró este 23 de febrero que el presidente ucraniano Volodímir Zelenski le...

Días después de haber utilizado la derrota ucraniana en Avdéyevka como pretexto para presionar a Washington a que libere más armamento, Zelenski ahora recurre al influyente legislador para que se apruebe cuanto antes la nueva ayuda militar y financiera para Kiev, actualmente detenida en la Cámara de Representantes por la oposición republicana. La Cámara de Representantes, dijo, debe aprobar el proyecto de ley de seguridad nacional del Senado lo antes posible. Schumer se encuentra de visita en Ucrania con motivo del segundo aniversario de la operación militar especial de Rusia. La delegación del Congreso, de la que también forman parte los senadores Jack Reed, Michael Bennet, Richard Blumenthal y Maggie Hassan, se reunió con Zelenski. La visita se produce después de que el Senado de Estados Unidos aprobara un proyecto de ley de financiación suplementaria de 95.000 millones de dólares con 60.000 millones en ayuda adicional a Ucrania y 14.100 millones en ayuda de seguridad a Israel, pero sin medidas de seguridad fronteriza. El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, declaró que la Cámara Baja no tiene previsto examinar la legislación actual después de que el Senado no propusiera disposiciones "adecuadas" en materia de seguridad fronteriza.Sin embargo, algunos representantes también elaboraron una propuesta bipartidista que sugiere reducir la ayuda a Ucrania a 47.690 millones de dólares.A principios de este mes, la congresista republicana Anna Paulina Luna redactó la Ley SCHUMER (Senators Can Help Underpin Military Engagement and Readiness), un proyecto de ley que pretende exigir a los miembros del Congreso que abogan por la ayuda militar a Ucrania que sirvan ellos mismos en el frente del conflicto. Rusia ha advertido sistemáticamente contra la continuación de las entregas de armas a Ucrania, afirmando que sólo prolongan el conflicto. Moscú también considera el conflicto ucraniano como una guerra híbrida dirigida por Estados Unidos contra el país euroasiático.

