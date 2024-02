https://sputniknews.lat/20240224/amlo-llama-mercenarios-corruptos-a-periodistas-que-lo-vinculan-con-el-narco--video-1148503859.html

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, llamó este 24 de febrero 'mercenarios corruptos' a periodistas del periódico 'The New York Times' y de la... 24.02.2024, Sputnik Mundo

"Les pagan muy bien a los periodistas", dijo el mandatario latinoamericano en un video que publicó en sus redes sociales desde la ciudad de Mazatlán, en el estado de Sinaloa, después de una ceremonia por el Día de la Bandera en México. "Son como mercenarios, corruptos", acusó López Obrador, al referirse a las notas periodísticas que fueron publicadas en los últimos días que los vinculan con el narcotráfico en México.El periódico The New York Times publicó una nota el pasado 22 de febrero en la que señala que el Gobierno de Estados Unidos investigó durante meses señalamientos de que el presidente mexicano había recibido distintas cantidades de dinero del cártel de Sinaloa y de otros grupos criminales antes y después de ser electo en 2018.Esta publicación se suma a otras de los medios Pro Publica, Deutche Welle e Insight Crime, que también dan cuenta de investigaciones de la DEA en torno a presuntos pagos de grupos narcotraficantes a personajes cercanos al mandatario en el marco de su primera campaña presidencial en 2006.En su conferencia del 22 de febrero, el presidente contestó en una transmisión en vivo una serie de preguntas enviadas por la jefa de corresponsales de The New York Times, Natalie Kitroeff, en relación con la nota publicada ese mismo día y también hizo público el número telefónico de la periodista, lo que le valió una serie de críticas de comentaristas, políticos opositores y en redes sociales.Al día siguiente, la periodista de la cadena Univisión, Jessica Zemeño, cuestionó al mandatario las razones por las que había hecho públicos datos personales de la corresponsal del medio y le dijo que ese hecho constituía una violación a la legislación vigente sobre protección de datos personales.En su mensaje de este sábado, López Obrador señaló que los periodistas de Univisión entraron de oficiosos al debate.También se refirió a León Krauze, quien fue presentador de Univisión, de quien dijo ganaba cuatro millones de dólares al año, "como 2 o 3 millones de pesos mensuales".El mandatario mexicano reiteró en su mensaje que no va a permitir "la injerencia de ningún gobierno extranjero en nuestro país"."No se puede calumniar al presidente de México, nunca se debe de permitir. Si otros lo permitieron es porque no tenían autoridad moral ni autoridad política. Yo no voy a aceptar la calumnia de nadie", agregó."No acepto ninguna calumnia, no acepto que sin pruebas calumnien los gobiernos extranjeros y sus agencias y tampoco que periódicos, por muy famosos que sean, calumnien, tienen que probar", puntualizó el jefe del Ejecutivo federal mexicano.

