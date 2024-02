https://sputniknews.lat/20240223/no-se-puede-calumniar-al-presidente-de-mexico-amlo-sobre-reportaje-de-nyt-acerca-de-su-campana-1148474605.html

"No se puede calumniar al presidente de México": AMLO sobre reportaje de 'NYT' acerca de su campaña

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que nadie puede calumniar al jefe de Estado, esto tras la publicación del reportaje del diario... 23.02.2024, Sputnik Mundo

El mandatario mexicano recalcó que su Administración ha tenido como eje medular la honestidad, por lo que sus opositores no han logrado derribar su proyecto de nación.Asimismo, pidió al NYT revisar qué tipo de periodismo realizan y bajo qué lineamientos."¿Qué pasó con el reportaje del New York Times? Nada. Fue como el parto de los montes: parieron un ratón. Deberían de hacer una autocrítica, una revisión de ese periodismo calumniador, falsario, al servicio de intereses creados", puntualizó.El 22 de febrero, López Obrador adelantó que el periódico estadounidense publicaría un reportaje basado en una investigación de las autoridades estadounidenses, en la que menciona que personas cercanas al mandatario, entre ellos sus hijos mayores, recibieron dinero del crimen organizado durante su campaña presidencial de 2018.López Obrador subrayó que, a través del coordinador general de Comunicación Social de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, recibió un cuestionario de la jefa de la corresponsalía del diario en México, Natalie Kitroeff."No cabe duda de que ese tipo de periodismo está en franca decadencia. Es un pasquín inmundo el NYT", aseveró el jefe de Estado mexicano.Finalmente, dijo que esperaba que la Administración estadounidense dé su versión sobre la supuesta investigación a la que hace referencia el periódico y descartó que ello merme su relación bilateral.Poco después de que el presidente de México se lanzara contra el medio, el NYT publicó el reportaje referido, precisando que "si bien los recientes esfuerzos de los funcionarios estadounidenses identificaron posibles vínculos entre los carteles y los asociados de López Obrador, no encontraron ninguna conexión directa entre el propio presidente y las organizaciones criminales".Entre los hallazgos señalados por los periodistas que realizaron la investigación, destaca que tanto Ismael el Mayo Zambada, fundador del cartel de Sinaloa, así como integrantes del cartel de Los Zetas, habrían tenido acercamientos y, en el último caso, otorgado hasta 4 millones de pesos (200.000 dólares) a gente cercana a López Obrador, esto en el periodo electoral de 2018.Más tarde, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, negó que EEUU lleve a cabo una investigación sobre presuntos vínculos de López Obrador con el crimen organizado."Como me parece que el Departamento de Justicia ha dejado claro, no se está investigando al presidente [Andrés Manuel] López Obrador", reiteró el vocero en conferencia virtual.

